«Если погода не подведет»: «кровавую» луну могут увидеть вечером 13 июля волгоградцы









Сегодня волгоградцы, как и жители центральных регионов страны, могут стать свидетелями очередного суперлуния – явления, при котором естественный спутник земли приближается к ней на близкое расстояние. Сегодня оно сократится до минимального в 2022 году — 362 тыс. км.



Красная или, как ее еще называют, «кровавая» луна появится на ночном небосклоне в 21:38 часов. Волгоградцы увидят ее невооруженным глазом. Если, правда, погода не подведет. Напомним , сегодня вечером синоптики прогнозируют дожди и усиление ветра.





Если же облака рассеются, то на небе покажутся еще Сатурн и Юпитер.