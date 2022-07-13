«Если погода не подведет»: «кровавую» луну могут увидеть вечером 13 июля волгоградцы

Фото из архива ИА "Высота 102".
Общество 13.07.2022 19:55
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13.07.2022 19:55
Фото из архива ИА "Высота 102".
Сегодня волгоградцы, как и жители центральных регионов страны, могут стать свидетелями очередного суперлуния – явления, при котором естественный спутник земли приближается к ней на близкое расстояние. Сегодня оно сократится до минимального в 2022 году — 362 тыс. км.
Красная или, как ее еще называют, «кровавая» луна появится на ночном небосклоне в 21:38 часов. Волгоградцы увидят ее невооруженным глазом. Если, правда, погода не подведет. Напомним, сегодня вечером синоптики прогнозируют дожди и усиление ветра.
Если же облака рассеются, то на небе покажутся еще Сатурн и Юпитер.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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