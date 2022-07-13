Энергетики в 3 районах Волгограда 14 июля планируют выключить свет

В Волгограде 14 июля энергетики продолжат профилактические работы на сетях. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волгоградские межрайонные электросети, в среду плановые отключения электричества пройдут в трех районах.

Света не будет с 09.00 до 17.00 по следующим адресам: