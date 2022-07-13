Энергетики в 3 районах Волгограда 14 июля планируют выключить свет

В Волгограде 14 июля энергетики продолжат профилактические работы на сетях. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волгоградские межрайонные электросети, в среду плановые отключения электричества пройдут в трех районах.
Света не будет с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Ковалевой Ольги 71, 73, 81, 70-86,
- ул. Алычевая 21-35,
- ул. Абрикосовая 28-46,
- ул. Каштановая 29-47, 32-50,
- ул. Апельсиновая 31-47, 28-48
- ул. 50 лет Октября 17
- тер. СНТ Шлюзовик 2-16, 3-7,
- ул. Плеханова 75-97, 178/33,
- ул. Ленинаканская 93-109, 70-82,
- ул. Костюшко 90-112,
- ул. Тарифная 29, 31,
- ул. Ватутина 12, 14.