Волгоградский фермер заплатит многомиллионный ущерб за пожар в лесу





Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура взыскала через суд с фермера крупный ущерб, нанесенный лесным пожаром. Как сообщили в межрайонной природоохранной прокуратуре, глава крестьянско-фермерского хозяйства обязан возместить 3,6 миллиона рублей ущерба за сгоревшие 129 га леса в Ольховском районе.

Установлено, что пожар начался на поле фермера, затем огонь перекинулся на лес. В суде было доказано, что фермерское хозяйство в нарушение законодательства не обеспечило противопожарное обустройство земель, прилегающих к лесу, не провело очистку территории от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков и мусора.

С целью возмещения вреда природоохранный прокурор обратился в суд. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»



