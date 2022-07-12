Волжский политехникум объявил дополнительный набор для нужд Гремячинского ГОКа

Общество 12.07.2022 11:44
0
12.07.2022 11:44
Волжский политехнический техникум объявил о дополнительном наборе абитуриентов на новое бюджетное направление «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».
При поддержке динамично развивающееся современного предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», у студентов Волжского техникума есть возможность проходить производственные практики в подразделениях комбината, а также заявить о себе на международном уровне, участвуя в профильных конкурсах при содействии компании «ЕвроХим».
Гремячинский горно-обогатительный комбинат также готов поддержать молодое поколение специалистов после окончания учебного заведения. Талантливая и успешная молодежь может пройти стажировку на комбинате и влиться в большую и дружную команду «ЕвроХим-ВолгаКалия».
Компания гарантирует ряд привилегий – добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, предоставление общежития и еще много других преимуществ.
Прием документов осуществляется в городе Волжском по улице Набережная 1, корпус 1, кабинет 113.
Телефон приемной комиссии: 8-8443-20-11-55 (доб. 1072).
За дополнительной информацией обращаться к Руководителю Учебного центра Зезекало Марине Юрьевне, тел. 8-904-771-83-71.
В центре города на пешеходную зону снова рухнул карниз Волгоградстата12.07.2022 13:15
Общество 12.07.2022 13:15
В Волгоградской области с июня утонули 12 взрослых и трое детей12.07.2022 13:14
Общество 12.07.2022 13:14
Волгоградская область посвятила урожай-2022 юбилею победы под Сталинградом12.07.2022 12:15
Общество 12.07.2022 12:15
В Волгограде с третьего раза нашли подрядчика на реконструкцию улицы за 415 млн рублей12.07.2022 12:14
Общество 12.07.2022 12:14
На «Соединение фронтов» под Волгоградом направят 7 млн рублей12.07.2022 11:05
Общество 12.07.2022 11:05
Мэрия Волгограда к концу сентября хочет обновить фонтан на «Авангарде»12.07.2022 10:10
Общество 12.07.2022 10:10
Волгоградская область дала стране первый миллион тонн зерна12.07.2022 09:55
Общество 12.07.2022 09:55
Замешанные в убийстве волгоградца Гребенюка требуют отмены приговора12.07.2022 09:16
Общество 12.07.2022 09:16
Ожидайте уже сегодня: ливни с грозами собьют температуру в Волгограде и области12.07.2022 05:40
Общество 12.07.2022 05:40
В Волгограде отменили аукцион на проектирование галереи между терминалами в аэропорту11.07.2022 20:03
Общество 11.07.2022 20:03
В Волгограде отреставрируют памятник волжским речникам «Гаситель»11.07.2022 19:23
Общество 11.07.2022 19:23
«Любовь покрылась тиной»: волгоградцы изнывают от жары у неработающих фонтанов11.07.2022 19:14
Общество 11.07.2022 19:14
Доставайте веера: в Волгограде в 4 районах в жару отключат электричество11.07.2022 19:04
Общество 11.07.2022 19:04
Полиция собирает с жителей Волгограда боеприпасы и взрывчатые вещества11.07.2022 17:29
Общество 11.07.2022 17:29
Яму-автоловушку закатали в асфальт на проспекте Университетском в Волгограде11.07.2022 17:20
Общество 11.07.2022 17:20