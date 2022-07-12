Общество

Волжский политехникум объявил дополнительный набор для нужд Гремячинского ГОКа

Общество 12.07.2022 11:44
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12.07.2022 11:44


Волжский политехнический техникум объявил о дополнительном наборе абитуриентов на новое бюджетное направление «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».
При поддержке динамично развивающееся современного предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», у студентов Волжского техникума есть возможность проходить производственные практики в подразделениях комбината, а также заявить о себе на международном уровне, участвуя в профильных конкурсах при содействии компании «ЕвроХим».
Гремячинский горно-обогатительный комбинат также готов поддержать молодое поколение специалистов после окончания учебного заведения. Талантливая и успешная молодежь может пройти стажировку на комбинате и влиться в большую и дружную команду «ЕвроХим-ВолгаКалия». 
Компания гарантирует ряд привилегий – добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, предоставление общежития и еще много других преимуществ.
Прием документов осуществляется в городе Волжском по улице Набережная 1, корпус 1, кабинет 113.
Телефон приемной комиссии: 8-8443-20-11-55 (доб. 1072).
За дополнительной информацией обращаться к Руководителю Учебного центра Зезекало Марине Юрьевне, тел. 8-904-771-83-71.

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