



После прокурорской проверки главу Ольховского района Волгоградской области обязали приобрести первичные средства пожаротушения и технику. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, нарушения были выявлены на территории Каменнобродского и Рыбинского сельских поселений.

– Установлено, что, несмотря на удаленность подразделений пожарной охраны от населенных пунктов Каменнобродского и Рыбинского сельских поселений, данные населенные пункты первичными средствами пожаротушения и соответствующей техникой обеспечены не в полном объеме, – рассказала информагентству Черединина. – В связи с этим в адрес главы администрации муниципального района было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

После в администрации Каменнобродского и Рыбинского сельских поселений Ольховского муниципального района Волгоградской области были приобретены средства пожаротушения и соответствующая техника.