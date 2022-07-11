Общество 11.07.2022 11:03
0
11.07.2022 11:03
Две третьи жителей Южного федерального округа (66%) стали больше тратить в марте-июне 2022 года, чем тратили до этого. Главной причиной увеличения своих расходов южане назвали рост цен. При этом о стабильности или даже росте доходов заявили 59% опрошенных. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
39% жителей ЮФО в марте-июне 2022 года в новой реальности потратили значительно больше денег, чем раньше. Еще 27% заявили о незначительном увеличении расходов. У 16% объем расходов за этот период не изменился. 13% стали тратить немного меньше, чем раньше, 5% - намного меньше.
Значительнее всего увеличились расходы россиян на еду и безалкогольные напитки (у 48%), на бытовую химию (у 35%), на лекарства (у 33%). О росте трат на одежду и обувь, а также на транспорт, включая бензин, заявили по 27% опрошенных. 18% стали тратить больше денег на бытовую технику, 13% на алкоголь. 37% заявили, что у них увеличились расходы на всё. У 16% респондентов объем трат не изменился.
40% опрошенных сообщили, что в последние четыре месяца не смогли уменьшить расходы ни на что. При этом по 26% южан уменьшили расходы на одежду и обувь и бытовую технику, 12% - на бытовую химию. 13% были вынуждены уменьшить расходы на всё.
Главной причиной увеличения расходов 87% тех, кто их увеличил, назвали рост цен. 4% начали больше тратить из-за создания запасов и боязни дефицита определенных товаров, у 6% увеличилась семья. Главной причиной уменьшения расходов для 71% поступивших так респондентов стало желание экономить на фоне экономической неопределенности. 20% снизили траты из-за потери работы или падения доходов.
Оценивая динамику своих доходов, 20% респондентов отметили их рост, 41% - падение. У 39% опрошенных доходы за последние четыре месяца не изменились.
*Опрос проводился 1-7 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.
Задержан директор аквапарка в Волжском Газарян по делу о гибели подростка11.07.2022 12:22
Общество 11.07.2022 12:22
Депутаты Волгоградской облдумы рассмотрят закон о переименовании населенных пунктов 14 июля11.07.2022 11:02
Общество 11.07.2022 11:02
Волгоградцы завалили Роспотребнадзор вопросами об отдыхе11.07.2022 09:25
Общество 11.07.2022 09:25
В Волгограде из-за жары активно заливают улицы11.07.2022 08:54
Общество 11.07.2022 08:54
Волгоградским и адыгейским пенсионерам отмерили денег по минимуму11.07.2022 08:15
Общество 11.07.2022 08:15
Энергетики обесточат 4 района Волгограда 11 июля10.07.2022 22:50
Общество 10.07.2022 22:50
«Он не мог по-другому»: в Волгограде семье погибшего в СВО врача вручили медаль «За отвагу»10.07.2022 21:34
Общество 10.07.2022 21:34
Рейс из Москвы в Волгоград задержали из-за урагана10.07.2022 20:21
Общество 10.07.2022 20:21
МЧС предупредило волгоградцев о грозах и штормовом ветре10.07.2022 18:38
Общество 10.07.2022 18:38
Волгоградцев в июле лишат веры, надежды и любви10.07.2022 16:48
Общество 10.07.2022 16:48
Волгоградцам рассказали о самом жарком дне новой недели10.07.2022 15:42
Общество 10.07.2022 15:42
В 3 районах Волгограда 11 июля ограничат подачу ГВС10.07.2022 14:44
Общество 10.07.2022 14:44
В Волгограде устраняют порыв трубопровода у Арбитражного суда10.07.2022 13:55
Общество 10.07.2022 13:55
В Волгоградской области 60% онкозаболеваний выявили на ранней стадии10.07.2022 12:55
Общество 10.07.2022 12:55
Врач из Волгограда рассказала о вреде окрошки и шашлыка10.07.2022 12:02
Общество 10.07.2022 12:02