



Две третьи жителей Южного федерального округа (66%) стали больше тратить в марте-июне 2022 года, чем тратили до этого. Главной причиной увеличения своих расходов южане назвали рост цен. При этом о стабильности или даже росте доходов заявили 59% опрошенных. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

39% жителей ЮФО в марте-июне 2022 года в новой реальности потратили значительно больше денег, чем раньше. Еще 27% заявили о незначительном увеличении расходов. У 16% объем расходов за этот период не изменился. 13% стали тратить немного меньше, чем раньше, 5% - намного меньше.

Значительнее всего увеличились расходы россиян на еду и безалкогольные напитки (у 48%), на бытовую химию (у 35%), на лекарства (у 33%). О росте трат на одежду и обувь, а также на транспорт, включая бензин, заявили по 27% опрошенных. 18% стали тратить больше денег на бытовую технику, 13% на алкоголь. 37% заявили, что у них увеличились расходы на всё. У 16% респондентов объем трат не изменился.

40% опрошенных сообщили, что в последние четыре месяца не смогли уменьшить расходы ни на что. При этом по 26% южан уменьшили расходы на одежду и обувь и бытовую технику, 12% - на бытовую химию. 13% были вынуждены уменьшить расходы на всё.

Главной причиной увеличения расходов 87% тех, кто их увеличил, назвали рост цен. 4% начали больше тратить из-за создания запасов и боязни дефицита определенных товаров, у 6% увеличилась семья. Главной причиной уменьшения расходов для 71% поступивших так респондентов стало желание экономить на фоне экономической неопределенности. 20% снизили траты из-за потери работы или падения доходов.

Оценивая динамику своих доходов, 20% респондентов отметили их рост, 41% - падение. У 39% опрошенных доходы за последние четыре месяца не изменились.

*Опрос проводился 1-7 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.



