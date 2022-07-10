Волгоградцев в июле лишат веры, надежды и любви

В Волгоградской области с 12 июля ожидаются перебои в оборудовании, передающем теле- и радиосигналы. Как сообщает ИА «Высота 102», кратковременные перерывы в трансляции любимых телеканалов и радиопередач возможны из-за профилактических мероприятий.

— Специалисты займутся осмотром передающего оборудования, — пояснили информагентству в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети.

Во вторник, 12 июля, будут недоступны пакеты мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 в селе Давыдовка Дубовского района Волгоградской области. Ограничения возможны в период с 10.00 до 16.00. В четверг, 14 июля, в Волгограде временно приостановит вещание радио «Вера, надежда, любовь» и Волгоград-24 FM. Профилактические работы пройдут с 10.00 до 14.00.

В пятницу, 15 июля, жителям областного центра ненадолго отключат радиостанцию Волгоград FM. Перерывы в вещании возможны с 09.00 до 14.00.

