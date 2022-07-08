В среднестатистической семье волгоградцев насчитали меньше 3 человек

Общество 08.07.2022 15:40
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08.07.2022 15:40
В Волгоградстате изучили особенности демографических процессов в регионе и нарисовали портрет среднестатистической семьи. Исследование проведено в канун государственного праздника – Дня семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, 8 июля, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство.
Так, в Волгоградской области за 2021 год зарегистрировано 12847 браков. Впервые вступили в брак 8538 мужчин и 8070 женщин. Жители региона в 2021 году предпочитали заключать браки с июня по октябрь, а свадебный бум пришелся на август. За период январь-апрель 2022 года количество заключенных браков составило 2999, что на 3% больше числа браков за аналогичный период прошлого года.
В 2021 году в Волгоградской области родилось 19,535 тысяч детей, из них: 35,2% от общего числа — первенцы, 37,2% — второй ребенок,
17,7% – третий, 5,9% - четвертый, 3,8% – пятый и более. За январь-апрель 2022 года количество родившихся детей составило 5756 человек.
Средний размер семейной ячейки по данным всероссийской переписи населения 2010 года составил 2,7 человека. Актуальные данные о составе домохозяйств и семейных ячеек будут получены после подведения итогов Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2021 году, уточнили в ведомстве.
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