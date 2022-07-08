Волгоградцам начали продавать ж/д билеты с предсказаниями









Сегодня волгоградцы при покупке билетов на поезд получат листовки с предсказаниями. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, акция будет длиться один день и приурочена она ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля согласно указу Президента РФ.





Также сегодня на пригородном вокзале станции Волгоград-1 пройдёт тематическая акция, организованная сотрудниками пригородной пассажирской компании АО «Волгоградтранспригород».





С 17:00 до 18:00 на территории вокзала будут работать художники аквагрима, которые проведут мастер-класс по рисованию главного символа праздника – полевой ромашки.



