Общество

Волгоградцам начали продавать ж/д билеты с предсказаниями

Общество 08.07.2022 08:06
0
08.07.2022 08:06



Сегодня волгоградцы при покупке билетов на поезд получат листовки с предсказаниями. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, акция будет длиться один день и приурочена она ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается  8 июля согласно указу Президента РФ. 

Также сегодня на  пригородном вокзале станции Волгоград-1 пройдёт тематическая акция, организованная сотрудниками пригородной пассажирской компании АО «Волгоградтранспригород».

С 17:00 до 18:00 на территории вокзала будут работать художники аквагрима, которые проведут мастер-класс по рисованию главного символа праздника – полевой ромашки. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
08.07.2022 06:46
Общество 08.07.2022 06:46
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 19:26
Общество 07.07.2022 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 19:15
Общество 07.07.2022 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 18:50
Общество 07.07.2022 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 17:55
Общество 07.07.2022 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 17:51
Общество 07.07.2022 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 16:39
Общество 07.07.2022 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 15:33
Общество 07.07.2022 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 14:22
Общество 07.07.2022 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 14:00
Общество 07.07.2022 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.07.2022 12:25
Общество 07.07.2022 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 12:15
Общество 07.07.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 11:51
Общество 07.07.2022 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 11:24
Общество 07.07.2022 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2022 09:57
Общество 07.07.2022 09:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:25
Момент гибели мотоциклиста в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:06
Волгоградцам начали продавать ж/д билеты с предсказаниямиСмотреть фотографии
07:19
Роспотребнадзор обозначил еще одну зловонную проблему поселка в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:46
40-градусная жара, смерчи и град: климатолог рассказал волгоградцам о погоде в июле и августеСмотреть фотографии
21:35
На улице Рабоче-Крестьянской в Волгограде в ДТП погиб мотоциклистСмотреть фотографии
21:15
В Кировском районе Волгограда на месте ликвидированной свалки выросла новаяСмотреть фотографии
20:07
«Вот так бы в ФНЛ»: «Ротор» разгромил «Енисей-2» во втором товарищеском матче со счетом 7:0Смотреть фотографии
19:57
В Волгограде заказали за бюджетный счет 600 пакетов с буквой VСмотреть фотографии
19:26
В Волжском перекроют движение из-за ремонта теплотрассыСмотреть фотографии
19:15
Инициаторы референдума по переводу стрелок в Волгограде подбираются к заветной целиСмотреть фотографии
18:50
В волгоградских электробусах установят третий терминал для оплаты проездаСмотреть фотографии
17:55
172 волгоградские пары поженятся в День любви, семьи и верностиСмотреть фотографии
17:51
По улице Хорошева в Волгограде из-за засора растеклась зловонная рекаСмотреть фотографии
17:07
На станции Максима Горького волгоградец на автомобиле наехал на полицейскогоСмотреть фотографии
16:39
«Их имена останутся в истории России»: в Волгограде вручили ордена Мужества семьям погибших в СВО военныхСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
В Волгограде директора санатория у озера Эльтон обвиняют в неуплате налогов на 100 млн рублейСмотреть фотографии
16:21
«Могла и взбеситься»: лицо 4-летней девочки из Волгоградской области изуродовала домашняя овчаркаСмотреть фотографии
15:56
Неадекватное поведение волгоградца после ДТП попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:39
В Волгограде сгорел аварийный дом без жильцовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
В волгоградском магазине «Светофор» изъяли партию дешевого сливочного маслаСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде на выборах в облдуму зарегистрировали списки кандидатов еще двух партийСмотреть фотографии
14:54
«Все дерьмо полезло наружу»: жители Котово Волгоградской области задыхаются от порывов канализацииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
В Волгограде на улице скрутили жителя Саратова с полным пакетом денег: видеоСмотреть фотографии
14:28
В Волгоградской области под ЛЭП обнаружили трупы диких животныхСмотреть фотографии
14:22
Самым дешевым овощем в Волгоградской области стала капустаСмотреть фотографии
14:15
Две сестры-школьницы сбежали из села в ВолгоградСмотреть фотографии
14:00
Вы знаете Волгоград? Прогулки с сюрпризами по любимому городуСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде машины «спотыкаются» и падают в ловушку на проспекте: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
Инструктора, задержанного после гибели ребенка в аквапарке под Волгоградом, выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
12:47
Врачи сообщили о состоянии 4-летней волгоградки после нападения собакСмотреть фотографии
 