Половине волгоградцев не хватает денег до зарплаты

Общество 06.07.2022 10:39
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06.07.2022 10:39
Лишь 19% волгоградцев могут спокойно дожить от зарплаты до зарплаты. Таковы итоги опроса, проведенного Служба исследований hh.ru среди сотрудников различных организаций в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102».
В Волгоградской области треть (35%) опрошенных сотрудников признались, что для покрытия основных трат зарплаты им хватает, но с трудом. Еще 19% жителей области отметили, что зарплата сполна покрывает их расходы. А 46% опрошенных зарплаты для покрытия основных нужд не хватает.
Чаще всего о категоричной нехватке денег сообщали сотрудники в возрасте 45–54 лет, а женщины озвучивали эту проблему чаще, чем мужчины. Среди представителей разных профессий те, кому недостаточно зарплаты для покрытия основных трат, преобладают рабочие, а также медики и госслужащие. Те, кому зарплаты однозначно хватает, трудятся ИТ-специалистами, в сферах добычи сырья и управленцами.
Почти половина (45%) из тех сотрудников Волгоградской области, кому с трудом или вообще не хватает средств на основные нужды, хотели бы прибавить к своей зарплате от 10 до 20 тысяч рублей. Каждый пятый (19%) хотел бы получать на 5–10 тысяч рублей больше, а 36% хотели бы увеличить свой доход на 20 тысяч рублей и более.
47% жителей Волгоградской области считают еду своей самой большой статьей расходов. На втором месте – коммунальные расходы (40%), на третьем - выплата неипотечных кредитов (27%).
Кроме того, 21% опрошенных волгоградцев включают в свои основные статьи расходов аренду жилья или ипотеку, 19% - траты на детей, 12% - траты на автомобиль или другой транспорт, 9% - одежду и обувь, 8% - расходы на лечение и покупку лекарств, 4% - образование, 3% - уход за собой, еще столько же – на досуг и отдых, 1% - связь, ТВ и интернет.
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