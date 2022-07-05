Общество

Пять районов Волгограда останутся без света 6 июля

Общество 05.07.2022 19:38
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05.07.2022 19:38


Жителей Краснооктябрьского, Дзержинского, Кировского, Советского и Красноармейского районов Волгограда завтра, 6 июля, ждет отключение электричества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «ВМЭС», энергетики проведут плановые работы на электросетях. 

Выкладываем список улиц, которые будут временно отключены от электроэнергии:

Советский район:

С 09:00 до 17:00

 ул. Докторская, 105-111, 104-118, 112а, 113;

 ул. Сталеварная, 103-111, 102-116, 102а;

 ул. Савеловская, 102, 102а, 102б, 111;

 ул. Крепильная, 103-111; 109-147, 115а, 129б, 132, 134;

 ул. Монтерская, 103-109, 106-108, 124-132, 142-154, 144а, 148а, 150, 160-174, 174а;

 ул. Некрасова, 103-113, 110, 116, 118, 135а;

 ул. Шахтерская, 102, 109;

 ул. Шахтинская, 115-143, 112-136, 112б, 119б, 123а, 130а, 141а, 146; 

 ул. Савёловская,121, 121а, 123а, 123;

 ул. Палехская, 100-128, 101-137, 116а, 120а, 101-137, 127а, 131а;

 ул. Крупской Надежды, 125, 117;

 ул. Лебедева-Кумача, 100-108, 103-107;

 ул. Кондукторская, 101, 103, 102-116;

 ул. Старательская, 106-114;

 ул. Шоферская, 98-112, 99-113;

 ул. Учительская, 100-113;

 ул. Землемерная, 103-113, 100-114;

 ул. Симеизская, 102, 104-108, 114а, 114, 115, 116а, 118, 119, 121;

 ул. Сторожевая, 103, 105, 106, 106б, 106д, 108;

 ул. Плотницкая, 100-105, 101а, 103а, 104а, 108а, 108-110;

 ул. Лесозащитная, 103, 103а, 105, 110, 109, 117;

 ул. Горьковская, 100-102, 104а, 111,112, 113а, 113б, 113в, 114а, 114-116, 118;

Красноармейский район:

С 09:00 до 17:00

 ул. 33-х Героев, 268-300, 287-335, .268а, 268б; 

 ул. Бутлерова, 282-308, 310-334, 336-344, 397-443; 

Кировский район:

С 09:00 до 16:00

 ул. Вязовая, 9-17, 2а-24;

 ул. Гранатовая, 41-59, 76-92;

 ул. Кизиловая, 13-33, 20-36б;

 ул. Кленовая, 1а-27, 22-28;

 ул.Еловая, 1-15, 2-30;

 пер.Псковский, 2-4а;

Дзержинский район:

С 09:00 до 16:00

>• ул. Качинцев, 84б, 86б, 88б, 90а, 92;

 ул. Смоленская, 27а;

 ул. Днепровская, 20-26, 26а, 28-32, 32а, 34-40, 21-43, 43а;

 ул. Витимская, 35а;

 ул.Денисовская, 32-44, 35-45, 45а;

С 09:00 до 17:00

 ул. Хоперская, 132-156;

 ул. Совнаркомовская, 59-169а;

Краснооктябрьский район:

С 09:00 до 17:00

 ул. Смирнова, 2-16, 1а, 1-19;

  пер. Смиронова, 2, 4, 1-7;

  пер. Вязниковский, 3-7;

  ул. Жданова, 2-18, 5, 7, 9, 11а, 11-25, 39, 43;

  ул. Ломоносова, 10а, 10-18, 18/1, 20-36, 36а, 15-41, 47, 40, 46, 48, 52, 55;

  ул.Типографская, 40;

  ул.Саратовская, 20-30;

  ул.Муромская, 23/1, 23-49, 14а, 14-40;

С 09:00 до 10.00


 пер. Вяземский, 2-20;

 пер. Навигационный, 1-11;

 пер. Смирнова, 2а, 2б;

 ул. Архангельская, 1-5, 1а, 2-28;

 ул. Жданова, 26, 34, 43;

 ул. Железноводская, 1-7, 1а, 2-10;

 ул. Лазо Сергея, 1-17, 2-28, 5а, 18а, 26а;

 ул. Лубянская, 1-9, 2-10;

 ул. Навигационная, 10а, 11, 12-16, 15-19;

 ул. Новаторская, 1а, 2-18, 7-15, 15а;

 ул. Суздальская, 3-13;

 ул. Таганская, 1-9, 2-8.

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