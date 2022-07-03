Общество

На родине сенатора от Волгоградской области с родителей потребовали деньги на ремонт крыльца школы

Общество 03.07.2022 18:55
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03.07.2022 18:55



Родители учеников школы в хуторе Секачи Михайловского городского округа Волгоградской области возмутились предложением администрации образовательного учреждения сброситься на ремонт разрушенного крыльца.

- Крыльцо уже давно нуждается в ремонте, только непонятно, почему мы должны скидываться на эти работы, - негодуют родители. - Теперь с нас просят по 500 рублей. Мы и так постоянно сдаем деньги на общешкольные нужды. Но ремонтные работы должны проводиться за счет бюджета, а никак не за счет родителей! Особенно с учетом наших смешных зарплат.

Жители хутора, отказавшиеся вносить деньги на ремонт,  пожаловались на руководство школы в администрацию городского округа. Глава администрации Михайловки Александр Тюрин недавно прислал родителям школьников ответ.

Так, Александр Тюрин напомнил, что Секачевская основная школа городского округа находится в перепрофилированном здании детского сада 1996 года постройки.

- Ремонт входной группы школы не предоставляется возможным провести в рамках реализации национальных проектов, региональных проектов или государственных программ по причине отсутствия данных видов работ в перечне разрешенных видов работ, - огорчил хуторян глава Михайловки.



Впрочем, тут же попытался их обнадежить.

- Ремонт входной группы Секачевской школы запланирован в рамках муниципальной программы " Совершенствование  материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город  Михайловка"  при поступлении дополнительных финансовых средств в бюджет городского округа, - пообещал глава.

Однако дотошные родители не поленились и нашли указанную программу  на 2020-2022 годы. Так, в документе  значится, что на ремонт крыльца Секачевской школы еще в 2020 году должны были потратить 45,8 тысячи рублей. Но, видимо, сумма оказалась настолько неподъемной для «территории опережающего развития», статус которой присвоен Михайловке, что теперь остается только ждать финансовых вливаний для проведения столь масштабных работ.

К слову, хутор Секачи является малой родиной сенатора от Волгоградской области и бывшего главы Михайловского района Николая Семисотова. Здесь он по традиции голосует на различного рода местных выборах.



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