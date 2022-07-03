На родине сенатора от Волгоградской области с родителей потребовали деньги на ремонт крыльца школы

Общество 03.07.2022 18:55
0
03.07.2022 18:55
Родители учеников школы в хуторе Секачи Михайловского городского округа Волгоградской области возмутились предложением администрации образовательного учреждения сброситься на ремонт разрушенного крыльца.
- Крыльцо уже давно нуждается в ремонте, только непонятно, почему мы должны скидываться на эти работы, - негодуют родители. - Теперь с нас просят по 500 рублей. Мы и так постоянно сдаем деньги на общешкольные нужды. Но ремонтные работы должны проводиться за счет бюджета, а никак не за счет родителей! Особенно с учетом наших смешных зарплат.
Жители хутора, отказавшиеся вносить деньги на ремонт, пожаловались на руководство школы в администрацию городского округа. Глава администрации Михайловки Александр Тюрин недавно прислал родителям школьников ответ.
Так, Александр Тюрин напомнил, что Секачевская основная школа городского округа находится в перепрофилированном здании детского сада 1996 года постройки.
- Ремонт входной группы школы не предоставляется возможным провести в рамках реализации национальных проектов, региональных проектов или государственных программ по причине отсутствия данных видов работ в перечне разрешенных видов работ, - огорчил хуторян глава Михайловки.
Впрочем, тут же попытался их обнадежить.
- Ремонт входной группы Секачевской школы запланирован в рамках муниципальной программы " Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка" при поступлении дополнительных финансовых средств в бюджет городского округа, - пообещал глава.
Однако дотошные родители не поленились и нашли указанную программу на 2020-2022 годы. Так, в документе значится, что на ремонт крыльца Секачевской школы еще в 2020 году должны были потратить 45,8 тысячи рублей. Но, видимо, сумма оказалась настолько неподъемной для «территории опережающего развития», статус которой присвоен Михайловке, что теперь остается только ждать финансовых вливаний для проведения столь масштабных работ.
К слову, хутор Секачи является малой родиной сенатора от Волгоградской области и бывшего главы Михайловского района Николая Семисотова. Здесь он по традиции голосует на различного рода местных выборах.
Из Волгограда в Турцию вылетел первый чартер03.07.2022 16:41
Общество 03.07.2022 16:41
В волжский аквапарк, где утонул подросток, набирают новых инструкторов03.07.2022 15:56
Общество 03.07.2022 15:56
Пассажир влетевшей в трубу иномарки под Волгоградом отделался легкими травмами03.07.2022 15:17
Общество 03.07.2022 15:17
Володар и Афсана: волгоградцы выбирают удивительные имена для новорожденных03.07.2022 14:58
Общество 03.07.2022 14:58
В Волгоградской области из продажи пропало молоко в больших упаковках03.07.2022 12:26
Общество 03.07.2022 12:26
Депутаты Волгоградской облдумы подарят первоклассникам купленные за бюджетный счет наборы03.07.2022 11:31
Общество 03.07.2022 11:31
«Спаси нашу малую родину!»: жители Новониколаевского просят землячку Анну Чапман остановить строительство битумного завода03.07.2022 11:05
Общество 03.07.2022 11:05
МЧС: в Волгоградской области 3 июля возможны обрывы ЛЭП из-за шторма03.07.2022 09:05
Общество 03.07.2022 09:05
Из Волгоградской области за 4 месяца уехали 17634 человека03.07.2022 08:04
Общество 03.07.2022 08:04
«Это что, маршрутка?»: троим пассажирам рейса Волгоград-Москва не хватило мест в самолете02.07.2022 20:42
Общество 02.07.2022 20:42
В Волгоградской области огороды снова побило градом02.07.2022 18:01
Общество 02.07.2022 18:01
В Волгограде и области установят 500 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц02.07.2022 17:08
Общество 02.07.2022 17:08
Инженер из Волгограда Алексей Ивченко изобрел и запатентовал конструктор – альтернативу Lego02.07.2022 13:08
Общество 02.07.2022 13:08
В облздраве рассказали о состоянии 20-летней волгоградки после удара ножом в голову02.07.2022 10:25
Общество 02.07.2022 10:25
Путин наградил волгоградских тренеров за успехи на Паралимпиаде в Токио02.07.2022 09:14
Общество 02.07.2022 09:14