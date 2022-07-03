МЧС: в Волгоградской области 3 июля возможны обрывы ЛЭП из-за шторма









МЧС РФ предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Волгоградской, Саратовской и Астраханской областях 3 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в этих регионах существует опасность обрыва ЛЭП из-за дождей и сильного ветра.







Между тем, синоптики также прогнозируют 3 июля в отдельных районах региона сильные дожди, ливни и грозы. При этом порывы ветра могут при грозах достигать 20-25 метров в секунду.