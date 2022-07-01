Волгоградский Роспотребнадзор дискредитируют мошенники

Общество 01.07.2022 10:00
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01.07.2022 10:00
Звонки мошенников, которые представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, участились в регионе.
По данным ведомства, жулики звонят в основном руководителям организаций, предприятий, общественных объединений, бизнес сообществ, индивидуальных предпринимателей, а также руководителям малого и среднего бизнеса. По телефону они представляются заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и предлагают перечислить на карту деньги для приобретения оборудования для нужд ведомства.
- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области не занимается сбором каких-либо средств на нужды управления, - подчеркивают в ведомстве.
О поступивших обращениях подобного рода необходимо незамедлительно информировать правоохранительные органы.
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