Волгоградский Роспотребнадзор дискредитируют мошенники





Звонки мошенников, которые представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, участились в регионе.

По данным ведомства, жулики звонят в основном руководителям организаций, предприятий, общественных объединений, бизнес сообществ, индивидуальных предпринимателей, а также руководителям малого и среднего бизнеса. По телефону они представляются заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и предлагают перечислить на карту деньги для приобретения оборудования для нужд ведомства.

- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области не занимается сбором каких-либо средств на нужды управления, - подчеркивают в ведомстве.

О поступивших обращениях подобного рода необходимо незамедлительно информировать правоохранительные органы.



