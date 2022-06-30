В Волгограде из-за ремонта переезда развернут трамваи № 10

В Дзержинском районе Волгограда 1 июля стартует ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Шекснинской и Исторической. По сведениям администрации города, реконструкция будет стартовать поздно вечером. Водителям рекомендуется выбирать объездные пути, а пассажирам трамвая № 10 придется выбирать альтернативный транспорт.

– 1 июля с 21.00 МУП «Метроэлектротранс» приступит к плановым работам по обновлению переезда, – сообщили в мэрии 30 июня. – Помимо обновления рельсового пути рабочие выполнят подсыпку щебня в межрельсовом пространстве, укрепят основание и уложат асфальт на подъезде к трамвайному переезду. Движение автотранспорта через переезд на улице Шекснинской будет приостановлено на два дня – субботу и воскресенье.





Схема движения трамваев № 10 будет меняться 1 и 2 июля с 23.40. С указанного времени вагоны будут следовать из центра лишь до остановки на улице Хорошева.