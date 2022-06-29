Депутаты Государственной думы сегодня, 29 июня, на пленарном заседании приняли закон, которым исключается понятие «образовательная услуга» из закона об образовании. Как сообщает ИА «Высота 102», многие педагоги с воодушевлением восприняли данную новость. Формулировка, признаются волгоградские учителя, все эти годы приравнивала их к обслуживающему персоналу. Как итог – в школах процветали потребительские отношения между всеми участниками образовательного процесса.

– Педагоги занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения, а не оказывают услугу, – заявил в ходе сегодняшнего заседания в ГД спикер Вячеслав Володин. – Принимая этот закон, мы выполняем прямое поручение президента. Теперь образование, гарантированное государством, больше не будет трактоваться как услуга.

По мнению Вячеслава Володина, исключение понятия «образовательная услуга» будет способствовать в первую очередь повышению престижа профессии учителя. Также председатель Государственной думы отметил, что представители педагогического сообщества неоднократно обращали внимание на недопустимость отношения к образованию как к услуге. Вопрос об исключении понятия «услуга» из закона об образовании поднимался в августе 2021 года на заседании Президиума Госсовета с участием Владимира Путина.

Учителя, отметим, на протяжении многих лет акцентировали внимание всех властей на недопустимости употребления рыночных терминов в сфере образования.

– Само слово «услуга» в сочетании со словом «образовательная» звучит как нонсенс, – уверена Заслуженный учитель России Галина Егорова. – Напомню, что раньше вообще вместо слова «образование» применялось «просвещение». Заслуженный учитель и ветеран Инна Черняга не раз говорила о разной смысловой нагрузке этих слов. Под просвещением мы понимаем не только обучение, но и воспитание. Образование нельзя рассматривать как сферу экономики. Зачем вообще было применять к образованию такие термины как «услуга»? Как только это слово появилось, появились и потребительские отношения – потребители услуг и исполнители. Разве можно сказать, что семья оказывает ребенку воспитательные услуги? Нет. То же самое и со школой. Лично я всегда относилась к педагогам – и к учителям, и к воспитателям – как к подвижникам. Это люди, которые воздействуют не только на ум, но и на душу.

Галина Егорова признает, что со временем и учителя привыкли оказывать образовательные услуги. Как итог – в школах России практически на нет оказалась сведена воспитательная работа.

– Учителя свыклись с этим словом и стали оказывать услуги. Мы перестали выращивать творцов, вместо этого выращивая умелых потребителей, – говорит Заслуженный учитель России. – В душах детей образуется пустота, которую они чаще всего заполняют непотребными вещами. Кроме обучения, школьникам необходимо человеческое общение.

По словам Егоровой, сегодня как никогда надо поднимать статус педагога в российском обществе.

– Очень радостно, что в нашем обществе происходят такие процессы [исключение понятия «образовательная услуга» из закона], но не знаю, как скоро мы выберемся из ситуации, в которой оказались. Владимир Путин накануне объявил 2023 год Годом учителя и наставника. Думаю, до нашего общества наконец дошло, на каком уровне оказалась педагогика. Нужно срочно поднимать статус учителя. И я говорю сейчас не про деньги. Не всё продается и не все.

Добавим, что решением депутатов Государственной думы из статей закона об образовании, регулирующих вопросы финансирования образования, исключается термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования». Вводятся такие понятия, как «объем финансового обеспечения реализации образовательной программы» и «объем финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания».