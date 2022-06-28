Шесть районов Волгограда останутся без света 29 июня





Плановые отключения электроэнергии пройдут в Волгограде в среду, 29 июня, в шести районах – Тракторозаводском, Дзержинском, Кировском, Красноармейском и Краснооктябрьском районах. По данным АО «ВМЭС», света не будет в домах с утра и до самого вечера.

В Красноармейском районе свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 в домах по улице Куйбышева, 51-65, 83-103, 103б.

В Дзержинском районе отключения запланированы с 09:00 до 12:00 по ул. Ангарская, 59-63. А с 09:00 до 17:00 по ул. Павлика Морозова, 41.

Центральный район – света не будет 09:00 до 17:00 в домах:

•ул. Житкурская, 46-52, 52б, 54-58, 58б, 59-71,

•ул. Ткачева, 69, 82, 88

•ул. Денисовская, 6-18, 22-26, 26б, 28, 30, 30а, 18а, 7-15, 15а, 17, 19а, 19-35, 41,

•ул. Днестровская, 48-66, 66а, 43б, 43, 93, 95, 99,

•ул. Витимская, 26, 28.

В Кировском районе в многоквартирных домах не будет электричества с 09:00 до 17:00:

•ул. Воронкова, 4-42,

•ул. Пятигорская, 18-44

•ул. Щедрина, 5-31, 10-34,

•ул. Писемского, 1-25.

В Краснооктябрьском районе света не будет с 10:00 до 17:00 в домах по улицам:

•ул. Клары Цеткин, 49-53, 59, 61, 63, 52, 56, 62-68, 72, 74,

•ул. Ольги Ковалевой, 49-53, 59, 65, 60, 64а, 68, 70,

•Радистов, 57, 61, 63а, 63, 65,

•ул. 4-я Заводская, 3, 8, 10, 16.

Тракторозаводский район останется без света с 09:00 до 17:00 в домах:

•ул. Боткина, 43-77, 50-86,

•ул. Метростроевская, 46-58,

•пер. Ногина, 34/1, 34,

•пер. Бакунина, 23, 23А

А с 09:00 до 12:00 на улице Дзержинского,7 , 11, 13, 5, 15.