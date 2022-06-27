Общество

Банк «Открытие»: 65% жителей ЮФО заявили о готовности развивать собственный бизнес

Общество 27.06.2022 10:41
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27.06.2022 10:41


65% жителей Южного федерального округа готовы открыть или развивать собственный бизнес. Так, 26% уже планируют начать собственное дело, а 31% займутся этим, если потеряют текущую работу. Еще 6% уже имеют собственный бизнес и готовы начинать новый. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».
Среди имеющих свое дело, 5% не будут размениваться на что-то еще. Еще 33% респондентов совершенно не готовы открывать бизнес.
По результатам исследования, только 13% южан занимались и занимаются частным предпринимательством. Еще 21% респондентов признались, что у них раньше был свой бизнес, но сейчас его нет. 66% опрошенных никогда не занимались бизнесом.
Из тех, у кого есть свой бизнес, 41% работают как индивидуальные предприниматели, 48% как самозанятые, 10% как общества с ограниченной ответственностью.
34% среди тех, кто имеет частный бизнес, работают в сфере торговли, 24% занимаются строительством и ремонтом, 14% – в сфере услуг (салоны красоты, клининг, бытовые услуги). По 7% имеют частный бизнес в сфере образования и оказывают IT-услуги.
Из тех, кто планируют завести свой бизнес, 25% намерены заниматься торговлей, 21% - работать в сфере услуг, 11% – в строительстве и ремонте, 9% – в IT-услугах и столько же готовы попробовать свои сели в гостиничном, ресторанном или клубном бизнесе. 6% интересна сфера образования, 4% логистика, еще 4% присматриваются к транспорту и такси.
70% из тех, кто в принципе готов заняться бизнесом, пока не определились со сроками открытия своего дела. 8% намерены сделать это, как только закончится спецоперация, 15% – в течение полугода, 8% – в ближайшее время.
Среди главных препятствий для предпринимательства в России (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли слишком большое количество проверок и контролирующих органов (55%), трудности доступа к инфраструктуре и коммуникациям (42%) и трудности получения кредитов на развитие бизнеса (28%). Негативное отношение к бизнесу в обществе считают препятствием 16% опрошенных, а коррупцию и высокие налоги 7%.
Две трети респондентов (64%) не поменяли своего отношения к идее заняться частным бизнесом за последние 4 месяца. Из них 33% не хотели и сейчас не хотят быть предпринимателями, а 31% либо уже имели бизнес, либо хотели его начать, и сейчас думают так же. 24% до начала спецоперации не хотели иметь свой бизнес, а сейчас хотят. 13% наоборот раньше хотели, а сейчас потеряли желание стать предпринимателями.
Начинающие бизнесмены могут попробовать себя и в страховой деятельности, – рассказывает Юлия Чижман, руководитель блока агентских продаж СК «Росгосстрах». – В прошлом году на старте проекта мы получили более 50 заявок на открытие франчайзинговых офисов, и в этом году аналогичный высоких спрос сохраняется. За 2 года наши страховые агенты открыли более успешных 30 франчайзинговых офисов под брендом компании в самых разных городах страны – «Росгосстрах» дает такую возможность и всячески поддерживает желающих создать собственную точку продаж.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 20-27 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Фото из архива ИА «Высота 102».

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