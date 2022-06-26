В Волгограде на новой неделе похолодает до +15 °С

В Волгограде на следующей неделе ночная температура опустится до +15 °С. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на долгосрочный прогноз Gismeteo, в середине недели в дневные часы столбики термометров покажут всего +23 °С.

В понедельник, 27 июня, волгоградцев ожидают переменная облачность и ветер до 15 м/с. Температура ночью +17 °С, днем до +27 °С. Во вторник, 28 июня, согласно прогнозу, в городе на Волге возможны гроза и небольшой дождь. Днем до +29 °С, ночью +19 °С.

Уже в среду, 29 июня, ночная температура опустится до +16 °С. В дневные часы по городу до +23 °С. С четверга по субботу дневная температура будет держаться в районе +25 °С. Ночью в областной столице до +17 °С. Самая холодная ночь недели выдастся в субботу — температура упадет до +15 °С.

К воскресенью столбики термометров снова «поползут» вверх. Днем переменная облачность и +27 °С, ночью до +18 °С, скорость ветра составит 4 м/с.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»