«Хватит и моста»: речные трамвайчики не пустят из Волгограда в Краснослободск

Общество 24.06.2022 06:35
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24.06.2022 06:35
В Волгограде не планируют возрождать речное сообщение между Волгоградом и Краснослободском, которое десятки лет до открытия моста через Волгу являлось востребованным.
– На сегодняшний день необходимость речного транспорта по данным направлениям отсутствует. Транспортная доступность территории круглогодично и круглосуточно достигается за счет работы мостового перехода через реку Волга, – сообщили в региональном комитете транспорта в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102».
Специалисты также отметили, что обращений от жителей региона с просьбой возродить речные трамвайчики до Краснослободска не поступало.
Ранее читатели информагентства просили чиновников организовать работу городских пляжей и транспортное сообщение с ними как можно скорее. Также они высказывали пожелание возродить летом дополнительные маршруты речных трамвайчиков сообщением «Волгоград-Краснослободск», «Волгоград-Бакалда» и «Бакалда-Культбаза».
Напомним, что в последний раз они запускались в летний сезон 2018 года. Это было связано с проведением в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу. Тогда на речных трамвайчиках можно было добраться до турбаз и пляжей, расположенных на левом берегу Волги.
Жители Краснослободка в беседе с журналистами информагентства отмечали, что до сих мечтают о возрождении летнего маршрута речного трамвайчика до Волгограда и обратно, который отменили после запуска моста через Волгу.
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