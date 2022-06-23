В Волгограде ушла из жизни старейший преподаватель «Серебряковки»

Трагическая новость пришла из Волгоградской консерватории имени Серебрякова. Как сообщает ИА «Высота 102», ушла из жизни старейший преподаватель вуза Светлана Александровна Горячева.
Как сообщили информагентству в вузе, Заслуженный работник культуры РФ всю жизнь посвятила музыке. В «Серебряковку» Горячева вернулась после учебы в Горьковской (в настоящее время Нижегородской) государственной консерватории.
Получила две специальности — пианист и органист. Преподаватель в свое время много и успешно выступала сольно и с симфоническим оркестром.
— Светлана Александровна оказала огромное влияние на своих учеников. Всегда будем помнить! Искренне скорбим! Светлая память! — сообщается в официальном сообщении вуза.
В память о Светлане Горячевой преподаватель волгоградской детской школы искусств Лариса Черноморец посвятила стихи.
ИА «Высота 102» публикует отрывок:
Светлана Александровна,
Поверить не могу,
Что вы теперь на дальнем,
Невозвратном берегу.
Мы планы с вами строили
Совместные и вот…
Фото: Волгоградская консерватория имени Серебрякова