Дачи на севере Волгограда 23 июня оставят без света









Плановые отключения электроэнергии в четверг, 23 июня, пройдут в пяти районах Волгограда. По информации АО «ВМЭС», самые массовые отключения запланированы в Советском районе.

Так, с 13.00 до 17.00 электроснабжение отключат на ул.Светлая, 1, 7, 9, 15, 4, 8,18-22, 17-23; ул.Климчука, 6, 7, 23; ул.Бадальяна, 7, 3; ул.Надежды, 1-5, 7,8, 9-29, 10, 12, 17/2, 17/1, 21, 30, 17-23; ул.Рыкова, 28, 29, 30; ул.Зевина,7д (с 9.00 до 17.00) ; ул.Василевского, 18, 24, 32, 22, 26, 28, 30 7д (с 9.00 до 17.00).

С 8.00 до 13.00 погаснет электричество в домах по ул.Геологическая, 3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2,15г; пер.Мостового, 1, 2, 3,4, 6, 7, 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23; ул.Юная, 2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2; ул.Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8, 3-7; ул. Вольная, 2а, 2-14, 1-17, 7/1, 7/2, 15а.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 19.00 света не будет на территории СНТ «Дзержинец», а также на ул.Зенитчиков, 6-12, 16-22, 28/176, 61/308, 47-51.

В Дзержинском районе отключения запланированы с 9.00 до 17.00 на ул. Хоперская,132-156, ул.Совнаркомовская, 59-169а.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 16.00 обесточат дом №42 по ул. М. Еременко.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 без электроснабжения останутся ул.2-я Штурманская, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул.Удыгейская, 17, 19, 21; ул.2-я Караванная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15.



