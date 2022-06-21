В Волгограде пройдут лазерное шоу и митинги 24 июня





В Волгограде 24 июня, в день 77-ой годовщины парада Победы, пройдут лазерные инсталляции и митинги в рамках всероссийской акции. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной администрации, памятные мероприятия начнутся в 21:00.

Лазерное шоу пройдет сразу в трех районах города. В Центральном районе лазеры осветят главную высоту Россию монумент «Родина-мать – зовет!» на Мамаевом кургане. В Тракторозаводском районе световая инсталляция пройдет возле Дворца культуры.

В Волгоградской области также пройдут памятые мероприятия. Так, в Калаче-на-Дону на бульваре 300-летия юнармейцы покажут представление. После световая инсталляция осветит небо над стелой города воинской славы. Местные жители зажгут фонари в память о защитниках Отечества.

Акция пройдет во всех городах-героях России, городах воинской славы и трудовой доблести.

Фото администрация Волгоградской области