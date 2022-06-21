Общество

4 млн завтраков и 1,5 млн обедов: на комбинате «Виво Маркет» подвели итоги прошлого учебного года

Общество 21.06.2022 16:05 Новости компаний
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21.06.2022 16:05 Новости компаний



Более 4 млн тонн готовой продукции поступило за прошедший учебный год в школы и детские сады Волгограда. Комбинат социального питания ООО «Виво Маркет» отпраздновал свое трехлетие и подвел итоги работы за 2021-2022 учебный год.

За этот учебный год сотрудники распределительного центра приняли более 5 млн тонн товара и сырья.

101 сотрудник цехов комбината приготовили:

Мясных полуфабрикатов - более 380 тонн;

овощных полуфабрикатов - более 1100 тонн;  

почти 3 млн. единиц буфетной продукции.

Повара на пищеблоках приготовили свыше 4 млн завтраков и порядка 1,5 млн обедов.



- Комбинату 3 года, это тот возраст когда ребенок говорит- я сам, не помогайте мне. Я уверена, что мы все сможем, преодолеем все трудности и впереди у нас только развитие, - поделилась эмоциями директор комбината готового питания «Виво Маркет» Виана Короткова.

«Виво Маркет» - это единственный в регионе современный, роботизированный комбинат питания. В распоряжении специалистов комбината находится 200 образцов современного оборудования, которое постоянно обновляется. 

- Мне нравится работать в нашей команде, потому что мы все одержимы одной целью - сделать лучше мир вокруг. Социальное питание - очень важное направление, которое мы развиваем, - сказала Ольга Харитонова, специалист компании по обучению и развитию персонала.

Это предприятие, где вопрос безопасности стоит на первом месте. Система пищевой безопасности на комбинате ООО «Виво Маркет» состоит из 10 ступеней:

- зона санобработки для сотрудников;

- алкорамка;

- трехступенчатая система химводоочистки;

- ежедневные обходы производства;

- лабораторные исследования;

- соблюдение поточности на производстве;

- балльная система оценки поставщиков;

- автоматизированная система контроля за прохождением медицинских осмотров сотрудниками;

- библиотека образцов готовой продукции;

- программа пест-контроля по борьбе с вредителями.

Свыше 40% площади производства занимают холодильные и морозильные камеры.

- Я не могу назвать это работой. Это какое-то большое дело, это большой акт творчества, когда одни люди вместе с другими людьми делают что-то крутое для третьих, - рассказала директор ООО «Виво Маркет» Мария Иванова.



Компания не просто исполняет условия  контрактов и «умывает руки» после накрытия столов. Для нее самое  главное - накормить детей по-домашнему. Поэтому в прошедшем учебном году в школьное меню за родительскую плату были добавлены такие позиции как: сырники классические и с изюмом, полезные хот-доги, сэндвичи и бургеры, стожка мясная с картофелем. Меню нового учебного года оператор питания планирует разнообразить мясом по-французски, отбивной из куриного филе с сыром, макаронами-фарфалле с соусом Болоньезе, пельменями запеченными с сыром, жарким по-деревенски и другими блюдами.

Все это делается для того, чтобы родители были спокойны, а дети говорили: "Мам, я покушал".

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