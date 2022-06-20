Селянин в Волгоградской области навалил кучу навоза у здания соцслужбы

Общество 20.06.2022 11:03
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20.06.2022 11:03
Жителю села в Чернышковском районе Волгоградской области выдано предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, на селянина в надзорное ведомство пожаловалась администрация района.
- Государственным инспектором отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия - выездного обследования установлено, что физическим лицом, осуществляющим содержание крупного рогатого скота, все отходы и навоз складируются рядом с забором государственного казенного учреждения социального обслуживания, - сообщили в ведомстве.
Мужчине выдано предостережение о недопустимости нарушения закона.
Россельхознадзор напомнил, что владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов животноводства.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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