Скоростная Юго-Западная хорда пройдет через Волгоградскую область

Общество 18.06.2022 09:23
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18.06.2022 09:23
Через Волгоградскую область пройдет скоростная автодорога Юго-Западная хорда, которая соединит юг России с Уралом.
Как сообщили в администрации региона, реализацию этого проекта в Волгоградской области на площадке XXV Петербургского международного экономического форума обсудили губернатор Андрей Бочаров и председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.
Юга-Западная хорда является важной частью транспортной стратегии страны, утверждённой правительством РФ. Скоростное автодорожное сообщение от черноморских портов и Крымского полуострова пройдет через Краснодар, Волгоград, Саратов и Самару до Екатеринбурга, Уфы и Челябинска.
По предварительным расчётам ГК «Автодор», общая протяжённость Юго-Западной хорды составит 2 049 км, их них 798 км — участки нового строительства, 1 251 км — предлагаемые к реконструкции. В том числе, на территории Волгоградской области запланировано строительство 282 км новых дорог и реконструкция 287 км существующих.
Так, планируется, что скоростной путь затронет участки автодорог Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград», А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский», Р-22 «Каспий», М-4 «Дон» «Тамбов – Волгоград – Астрахань», а также строящийся обход Волгограда. Предпроектные работы запланировано провести до конца 2022 года.
- С руководством «Росавтодора» мы обсудили вопросы строительства новых автомагистралей на территории Волгоградской области. Мы видим хорошую перспективу и договорились о совместной работе, - отметил Андрей Бочаров.
Напомним, в Волгоградской области продолжается строительство обхода Волгограда, объездной дороги пос. Горьковского, Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу и других крупных объектов. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Фото: администрация Волгоградской области
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