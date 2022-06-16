



59% жителей Южного федерального округа знают, что в России узаконен параллельный импорт товаров и оборудования, и 70% поддерживает это решение. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» в преддверии ПМЭФ-2022.

Идея ввозить в РФ товары и оборудование по каналам параллельного импорта пришлась не по душе 6% опрошенных. 34% относятся в параллельному импорту однозначно положительно, а 36% скорее положительно. 24% не проявили отрицательного отношения – они или затруднились с ответом или высказали безразличие.

По мнению 19% опрошенных, Россия сможет в ближайшие 1-2 года частично заместить импортные товары и оборудование собственным производством. 26% верят в полное импортозамещение на горизонте двух лет. Еще 27% считают, что Россия полностью справиться с импортозамещением за 5-10 лет, а 9% полагает, что на это уйдет более 10 лет.

12% южан уверены, что полное импортозамещение невозможно.

В целом жители округа выражают готовность пользоваться товарами параллельного импорта, но при определенных условиях. 46% будут делать это, только если их удовлетворит качество товаров, еще 33% - если цена не будет для них слишком высокой. При этом 16% опрошенных будут пользоваться товарами параллельного импорта при любых условиях. Лишь 5% заявили о категорическом отказе пользоваться параллельным импортом.

34% опрошенных намерены в будущем отдавать предпочтение отечественным товарам, за исключением тех, где нет российской альтернативы. 25% будут отдавать предпочтением импортным товарам, за исключением качественных российских. 27% заявили, что им безразлична страна-производитель любого товара. При этом 12% будут выбирать во всех случаях только отечественные товары. Только 2% сообщили, что покупали и планируют покупать дальше исключительно иностранные товары, в том числе ввезенные по каналам параллельного импорта.

*Опрос проведен банком «Открытие» 7-14 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.