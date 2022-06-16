Общество

Прямые чартеры в Анталью запускают 3 июля из Волгограда

Общество 16.06.2022 12:42
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16.06.2022 12:42


В пресс-службе Международного аэропорта Волгограда сегодня, 16 июня, сообщили о предстоящем запуске чартерных рейсов на один самых популярных курортов Турции. Авиакомпания Азимут совместно с туроператором «И-Линь Туризм» будет выполнять рейсы по средам и воскресеньям. 

– Прилетать в волгоградский аэропорт самолеты авиаперевозчика будут в 14.55, вылетать в Анталью – в 15.55, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. – Рейсы будут выполняться на современных лайнерах Sukhoi Superjet 100. Приобрести можно как пакетные туры, так и авиабилеты. 

Пресс-секретарь воздушной гавани также напомнила, что посещение Турции гражданами РФ возможно без оформления визы по загранпаспортам на срок до 60 дней. Срок действия загранпаспорта при этом не должен истекать ранее 120 дней с даты въезда. С 1 июня 2022 года, согласно циркуляру МВД Турции, иностранцы, в том числе и граждане России, вне зависимости от вакцинации освобождены от обязанности предоставления ПЦР-теста COVID-19 или экспресс-теста на антиген к COVID-19

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