







В администрации Волгограда объяснили выход на маршрут №65 «Жилгородок-ул.Тулака» старых автобусов вместо новых троллейбусов на автономном ходу. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, по мере поступления в Волгоград необходимого количества современных троллейбусов транспортное сообщение на данном маршруте продолжат обеспечивать низкопольные автобусы. Ранее в администрации города заявляли, что на данном маршруте будут курсировать новые троллейбусы.





При этом в администрации Волгограда заверили, что планы муниципалитета по развитию сети маршрутов городского электрического транспорта, о которых ранее неоднократно сообщал департамент городского хозяйства, остаются прежними.





Напомним, современные троллейбусы с возможностью автономного хода уже вышли на маршрут № 8а «Тулака – пос. ГЭС», заменив автобусный маршрут № 95. Учитывая запросы горожан, на очереди - запуск нового троллейбусного направления из Жилгородка до Спартановки, на нем также будут работать троллейбусы с возможностью автономного хода.





Третьим новым для МУП «Метроэлектротранс» маршрутом станет направление, соединяющее микрорайоны Жилгородок и Тулака. Однако пока на этом маршруте будут курсировать обычные автобусы.





Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о запуске конкурсной процедуры по определению перевозчика по маршруту №65 «Жилгородок-ул.Тулака». Действие старого контракта с ООО «Волгоградский автобусный парк» заканчивается 1 июля. Новый контракт, который муниципалитет заключит с победителем аукциона, будет рассчитан на полтора года - с 1 июля текущего года по 31 декабря 2023 года. Начальная стоимость закупки составляет 43 миллиона рублей.



