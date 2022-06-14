Врачи больницы имени Фишера продолжают бороться за жизнь 43-летнего водителя загоревшегося топливозаправщика в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, мужчина до сих пор находится в тяжелом состоянии.

– Пострадавший в реанимации, состояние тяжелое, без изменений, – сообщили утром 14 июня информагентству в облздраве.

По сведениям экстренных служб, эвакуировавших мужчину с места происшествия накануне, в результате воспламенения на АЗС он получил ожоги разных частей тела. Поражение - около 30%.

Напомним, сообщение о возгорании большегруза на территории автозаправочной станции на ул. им. генерала Карбышева в Волжском поступило в оперативные службы в 14:30 мск. В ликвидации огня были задействованы пожарные расчеты 5-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области.