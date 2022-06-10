В Волгограде в День России ударят в колокола









Фестиваль колокольного звона «Александровский звон», посвященный Дню рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, пройдет в Волгограде 12 июня - в День России.

Как сообщили в МУК «Волгоградконцерт», в фестивале примут участие 11 звонарей из Волгограда и Волгоградской области. Среди них будут как мастера-профессионалы и служители храмов, так и учащиеся и выпускники волгоградской школы колокольного искусства. Будут задействованы Соборная колокольня и мобильная звонница, установленная в Александровском саду возле Александро-Невского собора в центре Волгограда.

Напомним, собор святого благоверного князя Александра Невского был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 19 сентября 2021 года. Воссоздание утраченного в 1930-е годы храма началось в 2016 году, и за пять лет он был отстроен исключительно на народные пожертвования. Задачи по возведению собора легли на плечи сформированного губернатором попечительского совета.

Справка.

Александр Невский — великий русский правитель, полководец и святой, особо почитаемый в народе. Канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года. В честь памяти Святого Александра Невского по всей России построено множество храмов, возведены они и за пределами нашей страны: Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Таллине, храм в Тбилиси. В Царской России был учрежден орден в честь Александра Невского. В советские годы также почиталась его память: 29 июля 1942 года в честь великого полководца учрежден советский военный орден Александра Невского.







