Росстат опубликовал новые данные о средних зарплатах бюджетников Волгоградской области за январь-март 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году произошло снижение средних зарплат медиков, преподавателей вузов, ученых и некоторых других категорий работников бюджетных организаций.

Так, средняя зарплата учителей в этом году составила 31289 рублей, тогда как по итогам прошлого года она составляла 31704 рублей. Преподаватели вузов получали в январе-марте 60481 рубль, а в 2021 году – 62609 рублей.

Средняя зарплата врачей в этом году снизилась до 65737 рублей (было 68293 рубля), среднего медперсонала – до 32888 рублей (было 34279), младшего медперсонала – до 31615 рублей (было 32950).

Меньше стали получать сотрудники учреждений дополнительного образования – в этом году в среднем 31963 рубля, тогда как по итогам 2021 года средняя зарплата этой категории бюджетников составляла 32317 рублей.

Немного снизилась и средняя зарплата работников культуры – до 31441 рубля (было 32025 рублей).

Научные сотрудники получали в этом году в среднем 63158 рублей, а по итогам 2021 года этот показатель был выше – 71406 рублей.

Кто же стал получать больше? Это лишь две категории бюджетников: соцработники – 31309 (было в прошлом году 29995) и воспитатели – 30121 (было 29748).