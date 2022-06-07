Обход посёлка Горьковский в Волгограде показали с высоты

В Волгограде уже к 1 сентября обещают сдать в эксплуатацию новую дорогу, которая уведет транспорт в обход поселка Горьковский в Советском районе. Сроки сдачи 7 июня были озвучены в ходе выездной инспекции губернатора Бочарова. Сам обход, открытия которого волгоградцы ждут с нетерпением, сегодня показали и с высоты птичьего полета.

Подрядной компанией, осуществляющей возведение стратегически важного для города дорожного объекта, уже проведено устройство транспортных развязок в двух уровнях и шести путепроводов. По окончании стройки вдоль магистрали появится 1,5 километра шумозащитных экранов.

Для удобства жителей поселка Горьковского и села Студёно-Яблоневка с трассы построили съезды, вдоль дороги — тротуары, шумозащитные экраны, а также остановки и пандусы. На повороте к посёлку будет работать пешеходный переход со светофором.

