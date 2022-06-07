Концессии водо- и теплоснабжения обсудили актуальные вопросы с жителями Волгограда онлайн

Проведение регулярных встреч с жителями многоквартирных домов г. Волгограда и представителями общественных организаций для решения вопросов ЖКХ уже стало доброй традицией для специалистов Концессии водо- и теплоснабжения. Вот и сегодня задать вопросы и получить ответы напрямую от коммунальщиков горожане смогли на круглом столе «Диалог с ЖКХ» в формате онлайн.

В центре внимания сегодняшней встречи стало обсуждение адресных обращений потребителей. От ремонта систем водо- и теплоснабжения до благоустройства придомовых территорий. На встрече с коммунальщиками жители многоквартирных домов смогли не только обсудить волнующие их вопросы, но и высказать свои предложения по повышению качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг. А главное – результатом подобных мероприятий становятся решения конкретных проблем горожан.

Так, например, благодаря неравнодушию жителей дома по ул. Очаковская специалистами Концессий была заменена полуразрушенная бетонная крышка люка центрального водопровода. А собственники жилья многоквартирного дома по ул. Салтыкова-Щедрина получили исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся установки и поверки общедомового прибора учета тепловой энергии. Кроме того, участникам разъяснили алгоритм начисления платы за потребленные энергоресурсы, а также рассказали о зонах ответственности предприятий ЖКХ за благоустройство придомовых территорий.

Горожане отметили позитивный момент открытого и прямого диалога, который способствует быстрому решению их проблем. Коммунальщики считают подобные встречи важным инструментом получения обратной связи от жителей, которые способствуют выстраиванию эффективной системы взаимодействия между поставщиками и потребителями коммунальных услуг.