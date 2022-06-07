В Волгограде к сентябрю откроют обход поселка Горьковский

В Волгограде 1 сентября откроется 12-километровый участок обхода поселка Горьковский. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, на двух отрезках строительства работы идут с опережением графика.

– До 1 сентября эта работа будет выполнена: это один из поворотных моментов развития южного направления, — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров в ходе выездного совещания. — Мы сдаём этот участок даже с опережением срока, с надлежащим качеством и получаем возможность выйти на следующий этап — обход вокруг Нового Рогачика: в ближайшее время приступим к корректировке документации. И у нас есть следующая мечта — новый мост через Дон. Без обхода Рогачика и моста через Дон говорить о полной развязке проблемного южного ростовского направления будет сложно.

На дороге рабочим еще предстоит завершить 15% устройства дорожного покрытия из устойчивого к износу щебеночно-мастичного асфальтобетона, установить 3 км. барьерного ограждения, закончить монтаж электроосвещения и шумозащитных экранов.

– Мы завершаем строительство двух основных транспортных узлов с развязками в точках слияния обхода с существующей федеральной трассой. Новый путепровод на 20-м км обеспечит беспрепятственное пересечение автомобилистами железнодорожной ветки, а формирование направления в обход населённого пункта позволит увеличить разрешенную скорость движения с 60 до 90 км/ч. Всё это сэкономит водителям около часа в пути. Новая дорога сможет пропускать порядка 38 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас готовность объекта составляет 83%, — пояснил начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

Напомним, строительство объекта было разбито на несколько этапов. В рамках первого, в 2016 году, был открыт четырёхполосный путепровод протяженностью 114 метров через железнодорожные пути на одном из трёх проблемных железнодорожных переездов. С 2018 года стартовала реализация второго этапа комплексного проекта.

Здесь было предусмотрено возведение четырёхполосной магистрали, устройство транспортных развязок в двух уровнях, 6 путепроводов, 15 км линий наружного освещения, установка 1,5 км шумозащитных экранов. Для удобства жителей поселка Горьковского, села Студёно-Яблоневка с трассы построили съезды, а вдоль неё — тротуары, шумозащитные экраны, элементы автоматизированной системы метеообеспечения, остановочные комплексы с автопавильонами, перильные ограждения и пандусы. На повороте к посёлку будет пешеходный переход со светофором.