Волгоградских чиновников заставили взяться за головы и дороги

В Котельниково Волгоградской области отремонтирована дорога по улице Волгоградской. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновники взялись за голову и дорогу лишь после прокурорской проверки.

— Дорога по улице Волгоградской в Котельниково имела многочисленные дефекты в виде ям, просадок и выбоин, что не соответствует нормативным требованиям. По многочисленным обращениям граждан в органы местного самоуправления по вопросу необходимости ремонта дороги меры не принимались, — пояснила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.





Как уточнили в надзорном ведомстве, результатом проверки стал иск, поданный к администрации городского поселения. От чиновников потребовали привести проезд в порядок.

— Решением Котельниковского районного суда Волгоградской области исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме, — добавили в пресс-службе облпрокуратуры.

Судебное решение исполнено. Дорогу по улице Волгоградской привели к нормативному состоянию.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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