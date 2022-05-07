Пять улиц в Нехаевском районе Волгоградской области привели в порядок после вмешательства прокурора. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, многочисленные дефекты были обнаружены на улицах Мира, Октябрьской, Пролетарской, имени Юрия Гагарина и имени Ленина.

– Прокуратурой Нехаевского района Волгоградской области была проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что дорожное покрытие в станице Нехаевской имеет многочисленные дефекты в виде ям и выбоин, что не соответствует нормативным требованиям, – сообщила Черединина информагентству. – По результатам проверки прокурором Нехаевского района Волгоградской области в суд был направлен иск с требованием о возложении обязанности на администрацию Нехаевского сельского поселения провести ремонт автомобильных дорог.

Суд согласился с требованием прокуратуры, встав на защиту многострадальных станичных дорог. Как итог - на перечисленных улицах перед праздниками наконец провели латочный ремонт.

– В настоящее время судебное решение фактически исполнено – проведен ремонт дорог, – сообщает представитель региональной прокуратуры.

Фото: прокуратура Волгоградской области