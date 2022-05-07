Общество

Прокуратура заставила чиновников заглянуть в дорожные ямы под Волгоградом

Общество 07.05.2022 12:06
07.05.2022 12:06

Пять улиц в Нехаевском районе Волгоградской области привели в порядок после вмешательства прокурора. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, многочисленные дефекты были обнаружены на улицах Мира, Октябрьской, Пролетарской, имени Юрия Гагарина и имени Ленина. 

– Прокуратурой Нехаевского района Волгоградской области была проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что дорожное покрытие в станице Нехаевской имеет многочисленные дефекты в виде ям и выбоин, что не соответствует нормативным требованиям, – сообщила Черединина информагентству. – По результатам проверки прокурором Нехаевского района Волгоградской области в суд был направлен иск с требованием о возложении обязанности на администрацию Нехаевского сельского поселения провести ремонт автомобильных дорог.

Суд согласился с требованием прокуратуры, встав на защиту многострадальных станичных дорог. Как итог - на перечисленных улицах перед праздниками наконец провели латочный ремонт. 

– В настоящее время судебное решение фактически исполнено – проведен ремонт дорог, – сообщает представитель региональной прокуратуры.

Фото: прокуратура Волгоградской области 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
07.05.2022 14:18
Общество 07.05.2022 14:18

0
Далее
Общество
07.05.2022 13:43
Общество 07.05.2022 13:43

0
Далее
Общество
07.05.2022 13:17
Общество 07.05.2022 13:17

0
Далее
Общество
07.05.2022 11:14
Общество 07.05.2022 11:14

0
Далее
Общество
07.05.2022 10:22
Общество 07.05.2022 10:22

0
Далее
Общество
07.05.2022 08:57
Общество 07.05.2022 08:57

0
Далее
Общество
07.05.2022 08:15
Общество 07.05.2022 08:15

0
Далее
Общество
06.05.2022 23:08
Общество 06.05.2022 23:08

0
Далее
Общество
06.05.2022 20:46
Общество 06.05.2022 20:46

0
Далее
Общество
06.05.2022 20:13
Общество 06.05.2022 20:13

0
Далее
Общество
06.05.2022 17:14
Общество 06.05.2022 17:14

0
Далее
Общество
06.05.2022 16:10
Общество 06.05.2022 16:10

0
Далее
Общество
06.05.2022 15:45
Общество 06.05.2022 15:45

0
Далее
Общество
06.05.2022 13:25
Общество 06.05.2022 13:25

0
Далее
Общество
06.05.2022 13:21
Общество 06.05.2022 13:21

0
Далее

Лента новостей

14:28
В Волгоградской области младенец и 3-летняя девочка обварились кипяткомСмотреть фотографии
14:18
Монтера убило током на железнодорожной станции под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:43
Губернатор Бочаров и замминистра МВД Кравченко встретились с поисковиками под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:17
Раненному на Украине военному накануне Дня Победы в Волгограде подарили экзоскелетСмотреть фотографии
12:06
Прокуратура заставила чиновников заглянуть в дорожные ямы под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:53
Волгоградские ватерполистки накануне 9 Мая выиграли Кубок РоссииСмотреть фотографии
11:14
Безмасочников в рядах Бессмертного полка в Волгограде пообещали не наказывать штрафамиСмотреть фотографии
10:43
Машины в хлам: появилось видео с места ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
УК «Новый дом» поздравила ветеранов с Днем ПобедыСмотреть фотографии
10:11
«Это антифутбол»: в Волгограде фанаты «Ротора» посвятили клубу стихиСмотреть фотографии
09:32
Житель горевшего общежития в Волгограде показал уничтоженную огнем комнату: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:07
На посту ДПС под Волгоградом в машине нашли 2,5 килограмма «синтетики»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:57
ПСБ поздравил ветеранов Волгоградской области с Днем ПобедыСмотреть фотографии
08:50
В ДТП под Волгоградом пострадали двое взрослых и 7-месячный ребенокСмотреть фотографии
08:15
7 мая на Мамаевом кургане в Волгограде запустят «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
06:16
В СК сообщили причину смертельного пожара в бывшем общежитии ВолгоградаСмотреть фотографии
23:08
Сотрудники УФНС России по Волгоградской области посвятили клип героям Великой ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:53
В Волгограде при пожаре в бывшем общежитии погибли два человекаСмотреть фотографии
20:46
Волгоградцев 9 мая в ЦПКиО ждут военные фильмы и 500 залпов салютаСмотреть фотографии
20:13
«Ситуация в стране такая»: волгоградцы поделились с журналистами своим взглядом на ценникиСмотреть фотографии
19:31
Автобус столкнулся с 2 машинами на Аллее Героев в Волгограде: образуется пробкаСмотреть фотографии
18:48
«А что делать с животными?»: жильцов горевшего общежития в Волгограде хотят разместить в школеСмотреть фотографии
18:08
Известный бизнесмен пострадал в ДТП с перевернувшимся Lexus в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:56
В Волгограде ликвидировали пожар в аварийном общежитии на улице ЖолудеваСмотреть фотографии
17:36
Суд в Волгограде заочно арестовал бывшего координатора штаба Навального*Смотреть фотографии
17:14
Тотальные разрушения и ветхая проводка: история дома в Волгограде, где угорели людиСмотреть фотографии
16:57
«Дети, слава богу, спаслись»: фоторепортаж с улицы Жолудева, где горит общежитиеСмотреть фотографии
16:10
Накануне 9 Мая в Михайловке поздравили ветеранов Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
16:03
Здание бывшего общежития горит в Волгограде: есть погибший и раненыйСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде 9 мая общественный транспорт пустят по спецрасписанию: схемы движенияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 