В Волгоградской области подорожали хлеб, рис и зубная паста

Общество 02.06.2022 17:57
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02.06.2022 17:57
Рост цен на ряд продуктов питания и средства гигиены продолжился в Волгоградской области на прошлой неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, заметно подорожал рис – на 6,39% (83,83 рубля за кг), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки разных сортов – на 2,33% (75,94 рубля за кг), пшено – на 1,45% (49,1 рубля за кг).
Выросли цены также на некоторые овощи: на лук – на 2,65% (52,09 рубля за кг), на свеклу – на 2,03% (65,54 рубля за кг), на морковь – на 2,22% (65,54 рубля за кг).
Из средств гигиены заметно подорожала зубная паста – теперь ее средняя цена достигла 134,06 рублей (на 3,31%). Снова выросли цены на туалетную бумагу – на 2,15% (21,02 рубля за рулон), а также на спички – на 3,8% (2,66 рубля за коробок).
При этом больше всего на прошлой неделе подешевели яйца – почти на 10%. Стоимость десятка яиц в среднем составляет 64,86 рубля за десяток. Также чуть снизились цены на гречку – на 2,35% - до 125,82 рубля за килограмм.
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