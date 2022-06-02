Вынужденная мера: в Волжском при ремонте теплосетей необходимо снести десятки деревьев





Волжские тепловые сети активно приступили к плановым работам по подготовке теплосетевого хозяйства города к зиме.

Совсем скоро, в середине июня начнутся работы и в центре города – в районе любимой волжанами площади Ленина, на улице Сталинградской. Здесь планируется заменить участок трубопровода около 500 метров, который обеспечивает теплом и горячей водой около 4 тысяч жителей в многоэтажных жилых домах и ряд социально значимых объектов. Участок не ремонтировался почти 38 лет.





Накануне представители ООО «ВТС», администрации города, парка «Волжский», а также общественники собрались обсудить очень важную тему – снос зеленых насаждений, которые растут в охранной зоне.

Для того, чтобы подрядчик смог приступить к работе, необходимо убрать или сделать санитарную обрезку почти 40 деревьев и 7 кустарников.

- Волжане должны понимать, наши действия вынужденные. Все деревья, которые будут удалять, находятся в охранной зоне – их там просто не должно быть. Трубопровод, проходящий по ул. Сталинградской, выработал свой эксплуатационный ресурс, поэтому этот участок включен в план ремонтной кампании на 2022 год. Энергетики преследуют главную цель – обеспечить безопасность, надежность и комфортные условия в квартирах жителей города зимой. С учетом указанных приоритетов сомнения недопустимы. Максимум, что мы можем сделать – провести выборочный снос деревьев, — поясняет главный инженера ООО «Волжских тепловых сетей» Константин Макушев.

Понимая, как важно максимально сохранить насаждения, комиссия останавливается у каждого помеченного ленточкой дерева и кустарника. Часть елей решено сохранить, поскольку их обрезка может привести к гибели растений. Там, где возможно, решено во время работ подвязывать ветви деревьев. Кусты сирени и совсем молодые деревья решено пересадить здесь же, в парковой зоне. Некоторые вязы снесут, другие подвергнут санитарной обрезке. Но самое главное – по окончании работ решено компенсировать потери – высадить новые деревья, при желании к этой акции могут подключиться и активные жители района.

- Конечно, высаживать на данном участке зеленые насаждения было нельзя, просто потому, что такие действия препятствуют эксплуатации коммуникаций, их ремонту. Кроме того, систематический полив зеленых насаждений ускорит процесс коррозии тепловых сетей, что приведет к их досрочному разрушению и возможному порыву до окончания срока эксплуатации, - комментирует начальник службы ремонтов, перспективного развития и присоединения ООО «Волжских тепловых сетей» Владислав Леонтьев. - При срыве ремонтных работ невозможно будет гарантировать бесперебойную подачу тепла зимой, ведь риск аварий на теплотрассе существенно вырастает.

Здесь же обсуждалась не менее важная задача – не испортить волжанам праздничное настроение строительными работами в День города. Понимая, что в середине июля здесь захочет отдохнуть практически каждый житель Волжского, решено «стартовать» с дальнего участка - на ул. Набережной, а после празднований уже ремонтировать участок вблизи площади Ленина.

Здесь предстоит демонтировать, а затем восстанавливать пешеходные дорожки, газоны.

Специалисты ООО «Волжских тепловых сетей» еще раз напомнают волжанам, что выбор территории для посадки деревьев и кустарников – ответственный этап. И ошибка может привести к тому, что их труд окажется напрасным. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» (п. 6 Типовых правил) в пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы, а также производить погрузочно-разгрузочные работы, увеличивая тем самым нагрузку на сети.

Согласование же будущих посадок поможет закрепить официальный статус за посаженными волжанами деревьями.