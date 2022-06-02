Общество

Вынужденная мера: в Волжском при ремонте теплосетей необходимо снести десятки деревьев

Общество 02.06.2022 10:56 Новости компаний
0
02.06.2022 10:56 Новости компаний


Волжские тепловые сети активно приступили к плановым работам по подготовке теплосетевого хозяйства города к зиме. 
Совсем скоро, в середине июня начнутся работы и в центре города – в районе любимой волжанами площади Ленина, на улице Сталинградской. Здесь планируется заменить участок трубопровода около 500 метров, который обеспечивает теплом и горячей водой около 4 тысяч жителей в многоэтажных жилых домах и ряд социально значимых объектов.   Участок не ремонтировался почти 38 лет.

Накануне представители ООО «ВТС», администрации города,  парка «Волжский», а также общественники собрались обсудить очень важную тему – снос зеленых насаждений, которые растут в охранной зоне.
Для того,  чтобы подрядчик смог приступить к работе, необходимо убрать или сделать санитарную обрезку почти 40 деревьев и 7 кустарников. 
- Волжане должны понимать,  наши действия вынужденные.  Все деревья, которые будут удалять,  находятся в охранной зоне – их там просто не должно быть. Трубопровод, проходящий по ул. Сталинградской,  выработал свой эксплуатационный ресурс, поэтому этот участок  включен в план ремонтной кампании на 2022 год. Энергетики преследуют главную цель – обеспечить безопасность, надежность и комфортные условия в квартирах жителей города зимой. С учетом указанных приоритетов сомнения  недопустимы. Максимум, что мы можем сделать – провести выборочный снос деревьев, — поясняет  главный  инженера  ООО «Волжских тепловых сетей» Константин Макушев.
Понимая, как важно максимально сохранить насаждения, комиссия останавливается у каждого помеченного ленточкой дерева и кустарника. Часть елей решено сохранить, поскольку их обрезка может привести к гибели растений. Там, где возможно, решено во время работ подвязывать ветви деревьев. Кусты сирени и совсем молодые деревья решено пересадить здесь же, в парковой зоне. Некоторые вязы снесут, другие подвергнут санитарной обрезке. Но самое главное – по окончании работ решено компенсировать потери – высадить новые деревья, при желании к этой акции могут подключиться и активные жители района.   
- Конечно, высаживать на данном участке зеленые насаждения было нельзя, просто потому,  что такие действия препятствуют эксплуатации коммуникаций, их ремонту. Кроме того,  систематический полив зеленых насаждений ускорит процесс коррозии тепловых сетей, что приведет к их досрочному разрушению и возможному порыву до окончания срока эксплуатации, - комментирует начальник службы ремонтов, перспективного развития и присоединения ООО «Волжских тепловых сетей» Владислав Леонтьев. - При срыве ремонтных работ невозможно будет гарантировать бесперебойную подачу тепла зимой, ведь риск аварий на теплотрассе существенно вырастает.
Здесь же обсуждалась не менее важная задача – не испортить волжанам праздничное настроение строительными работами в День города. Понимая, что в середине июля здесь захочет отдохнуть практически каждый житель Волжского, решено «стартовать» с дальнего участка - на ул. Набережной, а после празднований уже ремонтировать участок вблизи площади Ленина.
Здесь предстоит демонтировать, а затем восстанавливать пешеходные дорожки, газоны. 
Специалисты ООО «Волжских тепловых сетей» еще раз напомнают волжанам, что выбор  территории для посадки деревьев и кустарников – ответственный этап.  И ошибка может привести к тому, что их труд окажется напрасным.  В  соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» (п. 6 Типовых правил)   в пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается  производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы, а также производить погрузочно-разгрузочные работы, увеличивая тем самым нагрузку на сети.
Согласование же будущих посадок поможет закрепить официальный статус за посаженными  волжанами деревьями.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
02.06.2022 12:10
Общество 02.06.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2022 12:01
Общество 02.06.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2022 10:53
Общество 02.06.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2022 10:03
Общество 02.06.2022 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
02.06.2022 08:06
Общество 02.06.2022 08:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.06.2022 23:50
Общество 01.06.2022 23:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 20:24
Общество 01.06.2022 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 19:48
Общество 01.06.2022 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 16:49
Общество 01.06.2022 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 16:00
Общество 01.06.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 15:59
Общество 01.06.2022 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 13:18
Общество 01.06.2022 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.06.2022 12:20
Общество 01.06.2022 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 11:40
Общество 01.06.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.06.2022 09:50
Общество 01.06.2022 09:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:07
В Волгограде осудят мужчин, торговавших препаратом для эпилептиковСмотреть фотографии
13:28
В соседнем с Волгоградской областью регионе обнаружили птичий гриппСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцы уже изуродовали обновляемый бульвар на проспекте ЖуковаСмотреть фотографии
12:56
Вступившегося за девушек жителя Волгограда избили цепьюСмотреть фотографии
12:36
Волгоградский облсуд отправил убийцу старушки на четверть века в колониюСмотреть фотографии
12:10
Бочаров: семьям погибших на Украине военных из Волгограда выплатят по 1 млн рублейСмотреть фотографии
12:01
О поддержке ДНР и Великой Победе: губернатор Бочаров пообщался с ветеранамиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде оперативники задержали лжесотрудника ФСБСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области мотовездеход смял легковушку на встречной: двое пострадавшихСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде арестовали пятерых мошенников, которые ломали окна у стариковСмотреть фотографии
10:56
Вынужденная мера: в Волжском при ремонте теплосетей необходимо снести десятки деревьевСмотреть фотографии
10:53
Волгоградский ЦПКиО выбился в лидеры на всероссийском конкурсеСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом подняли затонувший теплоход облсовпрофаСмотреть фотографии
10:30
Жителя Волгограда осудят за порнографический фотошоп с ветераном войныСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области работника фермы насмерть поразило токомСмотреть фотографии
09:05
Цены на бензин замерли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:23
«Потратили 773 миллиона»: РФС опубликовал финансовую отчетность волгоградского «Ротора» за 2021 годСмотреть фотографии
08:06
Спортивная жизнь «ЕвроХим-ВолгаКалия» набирает оборотыСмотреть фотографии
23:50
Волгоградскому пенсионеру за день собрали миллион рублей на квартируСмотреть фотографии
21:05
В Волжском с балкона общежития упала 16-летняя школьницаСмотреть фотографии
20:24
Ушел из жизни экс-защитник волгоградского «Ротора» Александр БеркетовСмотреть фотографии
19:48
Детский фонд 1 июня подарил детям большой праздник в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:46
В Волгоградской области люксовый внедорожник вылетел в кюветСмотреть фотографии
18:15
Волгоградец попал в больницу с ожогами рук после ремонта проводкиСмотреть фотографии
18:14
«Сестра обнаружила в тяжелом состоянии»: молодой любовник до смерти забил 41-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
17:42
«Недочеты можно найти»: в РФС ответили на критику столпотворения на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:33
Глава села, получивший срок за гибель школьницы в фонтане, снова обжаловал приговорСмотреть фотографии
16:55
СК начал проверку после смерти монтажника под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:00
Инфекционисты ошиблись с прогнозами: в Волгограде не заметили шестую волну COVID-19Смотреть фотографии
15:59
«Они ненавидят Россию»: депутат ГД из Волгограда выступил против Урганта и Галкина на ТВСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 