В волгоградской школе №33 дети представили новые блюда для школьного меню





Депутаты Волгоградской городской думы, общественники, представители администрации Волгограда, эксперты отрасли общественного питания продегустировали блюда, которые победители конкурса «Решаем сами» не только приготовили, но и разработали, а также будут презентовать в Общественной палате РФ в сентябре этого года.

В сборную от Волгограда, которая представит свои навыки и умения в Общественной палате РФ в конце августа, вошли 6 самых заинтересованных конкурсантов: Давид Шерозия (МОУ СШ №96), Владислав Моисеев и Дмитрий Деврисашвили (Гимназия №12), Иван Мащенко (МОУ СШ №3), Кристина Кузьмина (МОУ СШ №100), Мария Фомина (МОУ СШ 57).





-Что для меня лично изменилось после участия в конкурсе “Решаем сами”? Теперь я захожу в школьную столовую как эксперт. Я понимаю, какие процессы происходят на пищеблоке, каким способом была приготовлена еда, какие ингредиенты в нее были добавлены. Конкурс “Решаем сами” - это серьезный шаг в улучшении школьного питания не на словах, а на деле. Я хочу, чтобы наш голос услышали, и чтобы то, что мы разрабатывали, над чем мы трудились, появилось в школьных столовых, - рассказала на презентации школьница Мария Фомина.

Умения ребят оценивали: заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, руководитель рабочей группы по обеспечению качественным и безопасным школьным питанием Светлана Казаченок, Глава исполкома «ОНФ» Ирина Шарипова, а также депутаты Волгоградской городской думы, представители департамента по образованию администрации Волгограда и территориальных управлений образования, волгоградских колледжей и вузов, а также операторов питания ООО “Венера”, ООО “Славия”, ООО “Виво Маркет” и Ассоциации “ПСПиОН”.

- Пролетело 4 месяца и главное впечатление - это даже не выступление ребят, это сама дегустация приготовленных блюд. Коллеги не дадут соврать, было очень вкусно. Хочу пожелать победителям также уверенно шагать по жизни и добиваться успехов, - поделился впечатлениями Дмитрий Дильман, первый заместитель председателя Волгоградской городской думы и координатор партийного проекта Единой России “Выбирай свое”.





В приветственной речи ребятам и участникам мероприятия Светлана Казаченок сказала: “Дети говорили: ”Мы хотим выбирать, в каком интерьере столовой обедать, из какой посуды и какие блюда есть”. И это правильно, потому что именно они - главные потребители этой услуги. Благодаря тому, что мы, взрослые, услышали школьников и появился этот проект.”









Победители конкурса презентовали гостям блюда, которые разработали и приготовили своими руками под руководством технологов ООО “Виво Маркет”. Это были: борщ “Брутальный” со сметаной и зеленью, омлет натуральный “Райское облако” с овощной подгарнировкой, творожная запеканка-дуэт “Счастье есть”, стожка “Капустный курган”, паста “Итальянский сувенир”, куриный рулет “Атлет”.





-Когда я узнала про конкурс, сказала, что это невозможно. Невозможно научить школьников за 4 месяца, тому, что студенты учат год или даже больше. Но мы с вами здесь и видим, что все удалось. Ребята большие молодцы, они справились с поставленными задачами, и результат превзошел все ожидания, - сказала Ирина Троилина, технолог ООО ”Виво Маркет” и педагог для ребят на конкурсе.





Напомним, конкурс был организован Ассоциацией “Профессионалы социального питания” при поддержке компании “Виво Маркет”. В течение четырех месяцев 35 учеников 8-10 классов из 7 районов Волгограда погружались в тему школьного питания. За это время дети изучили работу самого современного в ЮФО комбината питания ООО “Виво Маркет”, провели анкетирование среди сверстников и выяснили их предпочтения в еде, освоили теорию, необходимую для составления меню, а это нормы СанПин и личной гигиены, виды меню, что такое технологические карты, как их составляют, и как по ним работают школьные повара.





Ребята изучили оборудование, инвентарь и посуду, которые используются в работе пищеблоков, продукты, разрешенные и запрещенные при организации питания детей. А также освоили практические навыки.





Жюри конкурса “Решаем сами” приняли решение наградить ребят из всех 4 команд, вышедших в финал состязаний. Ведь они уже стали настоящими экспертами школьного питания. А блюда, разработанные детьми, будут включены в реальное меню за родительскую плату для школьников со следующего учебного года.







