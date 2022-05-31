В Волгоградской облдуме разработают методичку по благоустройству территорий

В региональном законодательном собрании подготовлены рекомендации по итогам рассмотрения отчета контрольно-счетной палаты Волгоградской области о проверке реализации в 2019-2020 годах регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Парламентарии предлагают усовершенствовать нормативную базу, усилить контроль за выполнением мероприятий по благоустройству, а также оказать муниципальным образованиям необходимую методическую помощь. Эти вопросы рассматривали сегодня на заседании постоянной комиссии комитета регпарламента по бюджетной и налоговой политике по взаимодействию с контрольно-счетной палатой Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте.
В обсуждении участвовали депутаты областной думы, сенаторы РФ Сергей Горняков и Николай Семисотов, представители КСП, надзорных органов и профильных комитетов администрации региона, главы муниципальных образований.
Кроме того, органам МСУ рекомендовано усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов: сроков, объемов, качества работ и применяемых материалов, других обязательств подрядных организаций, а также активизировать работу по оформлению земельных участков, на которых завершено благоустройство, в муниципальную собственность.
Прозвучало и предложение на самом раннем этапе подготовки документов по выполнению мероприятий закладывать определенные гарантии, которые могли бы выражаться в штрафных санкциях к недобросовестным подрядчикам. В противном случае власти муниципалитетов становятся заложниками невыполненных обязательств и длительных судебных процедур.
Вместе с тем, участвовавшие в обсуждении представители органов местного самоуправления Быковского, Городищенского, Урюпинского, Новоаннинского районов и города Волгограда подчеркнули важность оказания им методической поддержки по всем упомянутым вопросам со стороны вышестоящих органов власти.
Фото Волгоградской областной думы.