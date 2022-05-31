В Волгоградской облдуме разработают методичку по благоустройству территорий

Контрольно-счетной палатой Волгоградской области и контрольно-счетными органами муниципалитетов в 2021 году проведены проверки эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Согласно отчету проверено 145 объектов благоустройства, в том числе 10 дворовых территорий и 135 общественных территорий в 112 муниципальных образованиях. В 2020 году расходы на реализацию данных мероприятий составили свыше 1,1 млрд рублей.

Контрольно-счетной палатой Волгоградской области и контрольно-счетными органами муниципалитетов в 2021 году проведены проверки эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Согласно отчету проверено 145 объектов благоустройства, в том числе 10 дворовых территорий и 135 общественных территорий в 112 муниципальных образованиях. В 2020 году расходы на реализацию данных мероприятий составили свыше 1,1 млрд рублей.

Недостатки и нарушения выявлены на сумму порядка двух процентов от общего объема израсходованных на эти цели средств. В отчете установлены основные нарушения при выполнении мероприятий по благоустройству. Таковыми являются отклонения от принятых дизайн-проектов и заключенных контрактов, проведение некачественных и непредусмотренных работ. Также выявлены нарушения в бухгалтерском учете имущества, созданного в результате благоустройства дворовых и общественных территорий. По итогам проверок большинством заказчиков недочеты устранены. Недостатки и нарушения выявлены на сумму порядка двух процентов от общего объема израсходованных на эти цели средств. В отчете установлены основные нарушения при выполнении мероприятий по благоустройству. Таковыми являются отклонения от принятых дизайн-проектов и заключенных контрактов, проведение некачественных и непредусмотренных работ. Также выявлены нарушения в бухгалтерском учете имущества, созданного в результате благоустройства дворовых и общественных территорий. По итогам проверок большинством заказчиков недочеты устранены.

В региональном законодательном собрании подготовлены рекомендации по итогам рассмотрения отчета контрольно-счетной палаты Волгоградской области о проверке реализации в 2019-2020 годах регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Парламентарии предлагают усовершенствовать нормативную базу, усилить контроль за выполнением мероприятий по благоустройству, а также оказать муниципальным образованиям необходимую методическую помощь. Эти вопросы рассматривали сегодня на заседании постоянной комиссии комитета регпарламента по бюджетной и налоговой политике по взаимодействию с контрольно-счетной палатой Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте.В обсуждении участвовали депутаты областной думы, сенаторы РФ Сергей Горняков и Николай Семисотов, представители КСП, надзорных органов и профильных комитетов администрации региона, главы муниципальных образований.Хотя эти нарушения и являются незначительными, депутаты решили помочь муниципалитетам в реализации проектов благоустройства. Так, было предложено разработать нормативный правовой акт, который определит порядок передачи имущества, созданного за счет бюджетных средств в рамках благоустройства дворовых территорий, в состав общедомового имущества многоквартирных домов. При этом в качестве положительного примера рассматривается опыт городского поселения Новоаннинский.Кроме того, органам МСУ рекомендовано усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов: сроков, объемов, качества работ и применяемых материалов, других обязательств подрядных организаций, а также активизировать работу по оформлению земельных участков, на которых завершено благоустройство, в муниципальную собственность.Прозвучало и предложение на самом раннем этапе подготовки документов по выполнению мероприятий закладывать определенные гарантии, которые могли бы выражаться в штрафных санкциях к недобросовестным подрядчикам. В противном случае власти муниципалитетов становятся заложниками невыполненных обязательств и длительных судебных процедур.Вместе с тем, участвовавшие в обсуждении представители органов местного самоуправления Быковского, Городищенского, Урюпинского, Новоаннинского районов и города Волгограда подчеркнули важность оказания им методической поддержки по всем упомянутым вопросам со стороны вышестоящих органов власти.