Бригада коммунальщиков устраняет течь на трубопроводе диаметром 250 мм на улице 64-й Армии в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ООО «Концессии водоснабжения», восстановительные работы будут завершены в ближайшее время.

На отсутствие воды в редакцию информагентства пожаловались жители дома № 61 по улице 64-й Армии. По словам горожан, еще в субботу, 28 мая, была приостановлена подача ресурса. Волгоградцы до сих пор сидят без воды.

– После планового отключения горячей воды с 20 мая начались постоянные перебои. С субботы и по сегодняшний день ждем хоть какую-то воду, – жалуется пенсионерка Лидия Потапова. – Звонила коммунальщикам, мне сказали, что произошла какая-то авария, и теперь несколько домов по улице Быстрова и 64-й Армии сейчас без воды.

В «Концессиях водоснабжения» информагентству уточнили, что работы подходят уже к завершению.

– На время проведения работ приостановлена подача ресурса к нескольким жилым домам. По предварительной оценке, восстановительные работы будут завершены в течение суток, – пояснили в компании.