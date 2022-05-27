Общество

«Виво Маркет» признан победителем городского конкурса «Царицынский бизнес - 2022»

Общество 27.05.2022 16:20 Новости компаний
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27.05.2022 16:20 Новости компаний


Предприятие стало лучшим в Волгограде в номинации “Предприниматель года в сфере общественного питания”. Торжественное награждение лидеров бизнес сферы состоялось 26 мая в День предпринимательства на верхней террасе Центральной набережной. 
Жюри конкурса «Царицынский бизнес» рассмотрело свыше 50 заявок от предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей Волгограда. 
Победителей выбирали из числа предпринимателей, которые добились наибольшего коммерческого успеха, а также содействовали социально-экономическому развитию города-героя, в том числе, создавая новые рабочие места. 

Компания “Виво Маркет” - это организатор услуги социального питания в школах, детских садах и учреждениях социальной сферы, а также производитель мясных, рыбных и овощных полуфабрикатов для социальных объектов. Компания является работодателем для более чем тысячи сотрудников, вкладывая серьезные ресурсы в обучение специалистов, модернизацию собственной производственной базы и реализацию крупных инфраструктурных проектов. 
Так, в 2021 году компания за собственные средства отремонтировала столовую Гимназии №12, превратив ее в яркое и модное школьное кафе, где дети могут не только вкусно покушать, но и пообщаться, а также провести школьные мероприятия. Проект собрал немало отзывов от главных клиентов: 
Александра Серебрякова, ученица Гимназии №12: “Удивило то, как много здесь изменилось. Все чисто, красиво и нигде нет ничего лишнего. Реконструкция столовой - это инициатива, которую всегда поддерживал наш класс. Здорово, что она воплотилась в жизнь”. 
Кроме того, по итогам Всероссийского конкурса в декабре 2021 года школьное кафе Гимназии №12 признано лучшей школьной столовой города - миллионника.
Перед стартом учебного года 20212022 “Виво Маркет” провел полную реконструкцию мастер-кухни, расположенной в Дзержинском районе, которая обеспечивает школьные буфеты горячими завтраками и обедами. От слаженной работы этого объекта зависит  полноценное, качественное и безопасное питание школьников в 34 образовательных учреждениях города. 

Побывав с инспекцией на объекте, свой отзыв оставила директор школы №96 Калима Кударова: “Очень понравилось то, что каждый вид продукции хранится отдельно в разных камерах, с определённым температурным режимом. Понравилось, как обеспечены безопасность и качество. На каждом этапе всё прозрачно, грамотно организовано и продумано от начала и до конца (от доставки сырья на фабрику-кухню до поставки продуктов в школьные буфеты). Очень понравилось оборудование, которое соответствует всем современным требованиям и не имеет аналогов в нашем городе. Я впервые такое увидела”.
Компания “Виво Маркет” стремится открыто и прозрачно работать с обратной связью. Помогает в этом такой инструмент, как родительский контроль, который проводят общественники. Во время проверок качества питания родители лично проверяют температуру подаваемой детям пищи, а также ее вкусовые качества. Устанавливают, соответствуют ли блюда школьного питания заявленным характеристикам по качеству и безопасности. 
Марина Шарпанова, мама учащегося 3Б класса МОУ СШ №43: “Сегодня нас пригласили в школу попробовать детскую еду и посмотреть чем кормят наших детишек. Мы посмотрели процесс накрытия, посмотрели, как детки кушают. Еда была горячая. Некоторые ребятишки даже дули в ложку, чтобы остудить еду. Мы попробовали всё, что было включено в меню. Всё оказалось вкусным, сытным, горячим. Теперь я спокойна за своего ребёнка”. 
В планах на лето у компании обеспечивать качественной и безопасной едой воспитанников пришкольных лагерей и детских садов, готовить школьные пищеблоки и обновлять ассортимент продукции к новому учебному году. 

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