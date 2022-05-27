Улицу в Волжском назвали именем погибшего в ДНР Героя России

Общество 27.05.2022 11:33
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27.05.2022 11:33
Подвиг Героя России, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики увековечили под Волгоградом. Соответствующее постановление принято в администрации Волжского, сообщили ИА "Высота 102" в мэрии городского округа. Его имя будет носить одна из улиц городского округа.
Согласно документу, улица Валдайская переименована в улицу имени Владимира Жоги. Командир батальона «Спарта» ценой своей жизни спас мирных жителей Донбасса, выводя их из-под обстрела в Волновахе. 6 марта президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Владимиру Жоге звания Героя России посмертно.
Добавим, что в честь Владимира Жоги переименованы улицы в Волновахе, Ростове-на-Дону, Невинномысске, а накануне в Донецке ему открыли памятник.
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