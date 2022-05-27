



Сегодня, 27 мая, в Волжском на острове Зеленый мужчина вытащил из западни собаку, запутавшуюся в камышах. Как сообщает ИА «Высота 102», видео со спасением животного попало в социальные сети и уже набрало множество лайков и комментариев.

На кадрах можно увидеть, как мужчина заходит холодную воду Волги и вытаскивает продрогшего пса. После этого замерзшая дворняга стряхивает с себя воду и как ни в чем не бывало убегает восвояси.

Как рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» герой ролика Иван Ходырев, сегодня утром они с другом рыбачили на берегу, когда увидели, как собака полезла в воду за уткой. Сразу же из-за сильного течения пса отнесло в камыш, где он и застрял. Волжанин не задумываясь полез в холодную воду.

– Мы просто сидели и рыбачили, – скромно говорит Иван. – Увидели, как собака прыгнула в воду и поплыла за уткой. Она запуталась в растительности и не смогла самостоятельно вылезти. Я разделся и полез за ней.

Пользователи социальных сетей такой поступок волжанина оценили по достоинству.

– Молодцы, ребята! Пловцу здоровья после заплыва! Мир не без добрых людей, спасибо, что вы есть, – благодарят в комментариях спасателя жители региона.

Видео Иван Ходырев, ВКонтакте