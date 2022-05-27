В Волгоградской области ищут специалиста на зарплату 600 тысяч рублей

Общество 27.05.2022 08:53
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27.05.2022 08:53
Директор тепличного комплекса с зарплатой от 300 до 600 тысяч рублей требуется в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в службе исследований hh.ru, специалисты проанализировали более 8 800 актуальных вакансий, открытых в Волгоградской области в мае. Интересно, что 22% из них (или около 2000 вакансий) предлагают зарплату от 70 000 рублей, а 8% (или 750 вакансий) – больше 100 000 рублей.
Так, директор тепличного комплекса должен быть «энергичным, современным управленцем с высокими лидерскими качествами», иметь высшее образование (экономика, менеджмент) и опыт управление производственным предприятием не менее 5 лет.
Директору по персоналу готовы платить от 150 тысяч рублей.
Продакт-менеджер в ИТ, с удаленной работой или помощью с переездом в Ташкент может зарабатывать столько же. Компания, которой требуется такой специалист, занимается разработкой и поддержкой систем электронных закупок. Поддержка при переезде включает в себя визовую поддержку, оплата перелета, встреча и размещение, официальное трудоустройство, зарплату в долларах, подбор для детей детского сада и школы, доплата супругу или супруге 100 долларов в месяц и другое.
Главный агроном при условии переезда в Казахстан также может рассчитывать на зарплату в 150 тысяч рублей. Специалист будет работать в тепличном комплексе, ему предоставят двухкомнатную квартиру.
А вот врач-флеболог может заработать и в Волгограде 150 тысяч рублей. От него требуется знание Узи-диагностики и владение современными методами оперативного лечения.
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