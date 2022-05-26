Общество

В Волгограде запустят шесть фейерверков к праздничным датам

Общество 26.05.2022 08:15
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26.05.2022 08:15


В волгоградском ЦПКиО в течение года намерены запустить шесть салютов. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации парка, первый салют прогремел здесь в День Победы. 
Но уже в эту субботу, 28 мая в ЦПКиО запустят фейерверк, посвященный  выставке учебных заведений.
Также салют прогремит 12 июня в День России, 22 августа в День Российского флага, 4 сентября в День города, 4 ноября в День народного единства и 31 декабря 2022 года. 

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