Волгоградка добилась перерасчета пенсии после двух лет судебных тяжб

Волгоградке Ольге Владимировне Н. почти два года пришлось потратить на то, чтобы доказать ошибку при начислении ей пенсии. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, где оказывали волгоградке юридическую помощь.

В 2020 году женщине в связи с обнаружением ошибки, допущенной при установлении в 2011 году пенсии по старости, произвели перерасчет с уменьшением суммы выплаты. В частности, было признано ошибочным включение в страховой стаж времени нетрудоспособности в период получения пособия по безработице, когда в 2000 году она состояла на соответствующем учете в центре занятости, а также периода ее обучения по направлению органов занятости в 1999 году. С таким решением Ольга Владимировна не согласилась, попытавшись самостоятельно его оспорить. Юристы аппарата уполномоченного составили иск в суд.

Первоначально суд Центрального района Волгограда в ноябре 2021 отказал в удовлетворении исковых требований прокурора, действовавшего в интересах пенсионерки. Однако весной 2022 апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба пенсионерки высшей судебной инстанцией были удовлетворены.

Отделение пенсионного фонда по Волгоградской области обязали произвести перерасчет пенсии женщины и произвести соответствующую доплату.

В ОПФР по Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили, что вступившее в силу решение суда апелляционной инстанции обязательно будет исполнено. При этом пояснили следующее.

– Спорные периоды получения пособия по безработице не подлежат учету в страховой стаж Ольги Владимировны Н., поскольку отсутствует документальное подтверждение получения такого пособия. Имеющиеся в материалах пенсионного дела справки о времени безработицы, засчитываемой в трудовой стаж, выданные ЦЗН Тракторозаводского района Волгограда, не подтверждают факт получения пособия в спорные периоды, – утверждают в ведомстве.

Здесь также уточнили, что апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба пенсионерки высшей судебной инстанцией были удовлетворены частично.

– В соответствии с российским законодательством ОПФР по Волгоградской области, действуя в рамках правового поля, реализует свое право на обжалование судебного решения, – пояснили в отделении.