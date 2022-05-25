Общество

Волгоградка добилась перерасчета пенсии после двух лет судебных тяжб

Общество 25.05.2022 17:18
0
25.05.2022 17:18


Волгоградке Ольге Владимировне Н. почти два года пришлось потратить на то, чтобы доказать ошибку при начислении ей пенсии. Об этом рассказали   ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, где оказывали волгоградке юридическую помощь.

В 2020 году женщине  в связи с обнаружением ошибки, допущенной при установлении  в 2011 году пенсии по старости, произвели перерасчет с уменьшением суммы выплаты. В частности, было признано ошибочным включение в страховой стаж времени нетрудоспособности в период получения пособия по безработице, когда в 2000 году она состояла на соответствующем учете в центре занятости, а также периода ее обучения по направлению органов занятости в 1999 году. С таким решением Ольга Владимировна не согласилась, попытавшись самостоятельно его оспорить. Юристы аппарата уполномоченного составили иск в суд. 

Первоначально суд Центрального района Волгограда в ноябре 2021 отказал в удовлетворении исковых требований прокурора, действовавшего в интересах пенсионерки.  Однако весной 2022 апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба пенсионерки высшей судебной инстанцией были удовлетворены. 

Отделение пенсионного фонда  по Волгоградской области обязали произвести перерасчет  пенсии женщины и произвести соответствующую доплату.

В ОПФР по Волгоградской области  ИА «Высота 102» подтвердили, что вступившее в силу решение суда апелляционной инстанции обязательно будет исполнено. При этом пояснили следующее. 

– Спорные периоды получения пособия по безработице не подлежат учету в страховой стаж Ольги Владимировны Н., поскольку отсутствует документальное подтверждение получения такого пособия. Имеющиеся в материалах пенсионного дела справки о времени безработицы, засчитываемой в трудовой стаж, выданные ЦЗН Тракторозаводского района Волгограда, не подтверждают факт получения пособия в спорные периоды, – утверждают в ведомстве.

Здесь также уточнили, что апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба пенсионерки высшей судебной инстанцией были удовлетворены частично. 

– В соответствии с российским законодательством ОПФР по Волгоградской области, действуя в рамках правового поля, реализует свое право на обжалование судебного решения, – пояснили в отделении.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Общество
25.05.2022 21:27
Общество 25.05.2022 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 20:38
Общество 25.05.2022 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 18:42
Общество 25.05.2022 18:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.05.2022 17:32
Общество 25.05.2022 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 15:01
Общество 25.05.2022 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 13:22
Общество 25.05.2022 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 13:02
Общество 25.05.2022 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 12:24
Общество 25.05.2022 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 12:22
Общество 25.05.2022 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 12:19
Общество 25.05.2022 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 11:18
Общество 25.05.2022 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2022 10:40
Общество 25.05.2022 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 21:18
Общество 24.05.2022 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 20:37
Общество 24.05.2022 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
24.05.2022 20:08
Общество 24.05.2022 20:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Волгоградского выпускника на последнем звонке наградили за спасение пенсионеркиСмотреть фотографии
20:38
«Жизнь разделилась на до и после»: срочно требуется кровь для многодетной матери в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:14
В Волгоградской области долги по зарплате превышают 33 миллиона рублейСмотреть фотографии
19:55
Родившей двойню волгоградке удалили зоб весом в 1,5 кгСмотреть фотографии
19:04
Устроивших бойню в кафе под Волгоградом отправили в СИЗОСмотреть фотографии
18:42
Более 500 волгоградцев смогли увидеть и попробовать, чем кормят их детей в школах и детсадахСмотреть фотографии
18:34
В Волжском заработал паром через АхтубуСмотреть фотографии
18:00
Избиения, голод и уроки украинского: волгоградский контрактник провел месяц в пыточных СБУСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
В Волгограде дешевеет бытовая техника: рассказываем, какие товары продают со скидкамиСмотреть фотографии
17:18
Волгоградка добилась перерасчета пенсии после двух лет судебных тяжбСмотреть фотографии
17:14
Застройщики и банкиры обсудили в Волгограде настоящее и будущее ипотекиСмотреть фотографии
16:02
«Мы не согласны»: старый дендропарк в Волгограде могут добить застройкойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Гостеприимное облако: «Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номераСмотреть фотографии
15:01
Владелец кафе, раненный во время конфликта под Волгоградом, остается в реанимацииСмотреть фотографии
14:38
«Это не бермудский треугольник»: на острове Сарпинский в Волгограде бесследно пропадают старикиСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде и Волжском установили новые фотоловушки: адресаСмотреть фотографии
13:58
В России отменили верхний возрастной предел для контрактниковСмотреть фотографии
13:22
В аэропорту Волгограда ищут подозрительных пассажировСмотреть фотографии
13:02
В Кировском районе Волгограда чинят трубопровод после гидроиспытанийСмотреть фотографии
12:40
Цифровой комфорт: более полутора тысяч волгоградцев выбрали умные домофоны от «Ростелекома»Смотреть фотографии
12:28
По делу Музраева выступит волгоградский вице-губернатор Анна ПисемскаяСмотреть фотографии
12:24
Дорогие развалины кинотеатра на юге Волгограда остались в госсобственностиСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области 32 тысячи выпускников простились со школойСмотреть фотографии
12:19
«Хозяин лечил питомца сам»: в Волгоградской области введен карантин из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
11:39
ВТЗ участвует в федеральной программе «Профессионалитет»Смотреть фотографии
11:18
На юге Волгограда дети 1 сентября отправятся в новую школуСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде бывший vip-парк «Малая Франция» спасают от упадкаСмотреть фотографии
10:06
В центре Волгограда в салоне автомобиля найден мертвым таксистСмотреть фотографии
09:04
Под Волгоградом утром 25 мая пассажирский поезд снес легковой автомобильСмотреть фотографии
08:30
Стала известна причина отставки председателя Урюпинской гордумыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 