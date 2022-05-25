В Волгоградской области 32 тысячи выпускников простились со школой

Общество 25.05.2022 12:22
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25.05.2022 12:22
В школах Волгоградской области прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Девятый класс закончили порядка 23 тысяч ребят, одиннадцатый — 9,6 тыс. человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования и науки Волгоградской области.
Напомним, торжественные линейки, посвященные прощанию подростков со школой, проходят в Волгоградской области в обычном формате после двух лет ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. При этом, как отметили в ведомстве, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее сообщалось, что сегодня, 25 мая в связи с празднованием последних звонков в школах на территории региона приостановлена продажа алкогольной продукции.
Кроме того, на охране общественного порядка будет задействовано 1,5 тысячи полицейских.
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