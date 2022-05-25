Общество 25.05.2022 12:24
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25.05.2022 12:24
Изъятый из частного владения полуразрушенный кинотеатр «Юбилейный» в Волгограде снова не удалось реализовать на торгах по причине отсутствия заявок от покупателей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоговый протокол.
Кинотеатр «Юбилейный» является объектом культурного наследия регионального значения. Разрушенный объект по решению суда был изъят у ООО «Плюс», которое владело кинотеатром с 2006 года, фактически и довело «Юбилейный» до того состояния, в котором сегодня находится. В итоге комитет госохраны объектов культурного наследия обратился в суд с требованием об изъятии здания у коммерсантов.
Весной 2022 года руины кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе, а также землю под ними, дважды выставляли на торги за 14 670 000 рублей. Все аукционы признаны несостоявшимися, так как покупателей на объект не нашлось. Летом 2021 года бывший кинотеатр также пытались продать, но за гораздо меньшую сумму - чуть более 12 млн рублей. Но тогда его сняли с торгов без объяснения причин.
Общая площадь здания составляет 3 тысячи квадратных метров, земельного участка — 2,6 тысячи квадратных метров.
Справка. Кинотеатр «Юбилейный» был построен в 1975 году. На момент строительства являлся кинотеатром высшего класса, самым крупным кинотеатром в городе Волгограде, совмещал в себе зрелищные и клубные функции. В 1997-ом постановлением Волгоградской областной думы ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2005 году здание было приватизировано волгоградским бизнесменом Андреем Воробьевым, бывшим владельцем торговой сети «МАН». Тогда по согласованию с властями бизнесмен выкупил здание из муниципальной собственности, и оно перешло в частные руки. После передачи кинотеатра коммерсантам, он прекратил свою деятельность. В настоящее время здание бывшего кинотеатра находится в аварийном состоянии. Высказывались даже предложения исключить «Юбилейный» из списков объектов культурного наследия и снести его.
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